Тотальний контроль: Кремль посилює репресії в окупації напередодні виборів, - українська розвідка

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники посилюють тиск на місцеве населення напередодні президентських виборів в РФ. Окупаційні адміністрації створюють жахливі й нестерпні умови для тих громадян, хто відмовляється отримувати російські паспорти.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що держава-агресор Росія значно активізувала маховик залякування та репресій у зв’язку з підготовкою до так званого виборчого процесу та «переобрання» російського диктатора Володимира Путіна, а також задля виявлення противників російського поневолення.

За даними української розвідки, окупаційні адміністрації створюють жахливі й нестерпні умови для тих громадян, хто відмовляється отримувати російські паспорти: людям відмовляють у наданні медичної та соціальної допомоги, позбавляють доступу до електроенергії та системи водопостачання.

"У складі карально-репресивних груп, які проводять систематичні обшуки приватних помешкань українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, російські загарбники почали використовувати фахівців із аналізу поведінки", - повідомляють у ГУР МО.

Там додають, що під час здійснення так званих «перевірок документів» та обшуків вказані особи пильно стежать за власником житла, створюючи додатковий психологічний тиск.

"Намагаючись залякати та встановити тотальний контроль за місцевим населенням, росіяни на окупованих українських територіях намагаються обрубати усі можливі канали зв’язку та доступу до інформації", - зауважують у розвідці.

У ГУР МО повідомляють, що для отримання дозволу та можливості користуватись мобільним інтернетом українці в окупації мусять звернутись до підконтрольних росіянам провайдерів.

"У цих компаніях на телефони людей вводять невідомі коди, що може свідчити про приховане встановлення шпигунських програм", - констатують у розвідці.

Раніше у ГУР МО повідомляли, що перед виборами президента Росії, які заплановані на 17 березня 20224 року, російська влада наказала посилити примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України.

Паспортизація на ТОТ: що відомо

Росіяни продовжують політику примусової паспортизації. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

На окупованих територіях України критично малі запаси прісної води, тому росіяни видають воду дозовано і виключно за наявності паспорта РФ.

Поліцаї проводять рейди по селах в пошуках тих, хто відмовляється брати макулатуру ворога. На період заїзду “правоохоронців” в селі обмежуються пересування місцевого населення.

Також окупанти почали інвентаризацію гаражів й змушують їх власників отримувати паспорт РФ.