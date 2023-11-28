Українська розвідка розповіла, як Кремль готується до виборів Путіна

Перед виборами президента Росії, які заплановані на 17 березня 20224 року, російська влада наказала посилити примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це повідомила пресслужба Головного управляння розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що у листопаді 2023 року в Кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та окупаційними ватажками Москви на тимчасово поневолених територіях України.

Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Сергій Кірієнко. Він оголосив директиви у межах посилення підготовки до так званого виборчого процесу.

За даними української розвідки під час зібрання наказано виділити соціальну допомогу виборцям з місцевих бюджетів та активізувати пропаганду про буцімто «позитивні» тенденції економіки РФ, «стабільність» рубля та «поліпшення»рівня життя людей.

"Ватажки російських окупаційних адміністрацій також отримали завдання ― довести рівень примусової паспортизації на ТОТ України не менше ніж до 85%", - підкреслили в ГУР МО.

Кремль готується до виборів

Раніше Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін уникатиме теми війни в Україні під час своєї президентської кампанії 2024 року. Натомість зосередиться на нібито "стабільності" в Росії та критиці Заходу.

Наразі уряд РФ впроваджує заходи щодо обмеження доступу росіян до Інтернету та посилює контроль над інформаційним простором, готуючись до президентських виборів 2024 року.

Кремль намагається посилити контроль над російським інформаційним простором, а російський уряд нещодавно оголосив про заборону VPN-сервіс з 1 вересня 2024 року.

Російська влада активно придушує антивоєнні настрої серед росіян та посилює пропаганду на окупованих територіях. Так, Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК) відкрила франшизу та почала мовлення у тимчасово окупованому Донецьку для того, щоб встановити контроль над інформаційним простором та нав'язати жителям Донбасу свій погляд на війну.

Паспортизація на ТОТ: що відомо

Росіяни продовжують політику примусової паспортизації. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

На окупованих територіях України критично малі запаси прісної води, тому росіяни видають воду дозовано і виключно за наявності паспорта РФ.

Поліцаї проводять рейди по селах в пошуках тих, хто відмовляється брати макулатуру ворога. На період заїзду “правоохоронців” в селі обмежуються пересування місцевого населення.

Також окупанти почали інвентаризацію гаражів й змушують їх власників отримувати паспорт РФ.