Цивільна авіація в РФ на межі колапсу: українська розвідка здобула закриті документи "Росавіації"

Воєнна розвідка України здійснила успішну кіберспецоперацію, під час якої здобула великий обсяг закритих службових документів "Росавіації", які свідчать про те, що західні санкції прискорюють авіаколапс РФ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що внаслідок успішної складної спеціальної операції у кіберпросторі розвідникам вдалось здобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу Міністерства транспорту РФ "Росавіації". Це відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації.

Серед отриманих даних українські розвідники знайшли перелік щодобових звітів "Росавіації" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період.

"Їхній аналіз свідчить ― сфера цивільної авіації терористичної Росії перебуває на межі колапсу", - констатують в ГУР МО.

Там наводять декілька промовистих документальних фактів:

1. Упродовж січня 2023 року в цивільній авіації Росії було зафіксовано 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак “сухой superjet” ― 34 проблемні випадки.

2. За перших 9 місяців 2023 року у РФ задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Зростання небезпеки польотів в Росії зросло втричі.

3. Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

4. Держава-агресор РФ має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів у Москві намагаються переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють без відповідної сертифікації.

5. Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий «сервіс» прогнали вже майже 70% авіапарку.

6. Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого «авіаканібалізму» в РФ, коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою наявних даних до середини 2023 року в РФ пустили на «донорство» понад 35% повітряних суден.

7. Більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене.

8. Лише впродовж січня 2023 року серед 220 суден “Airbus”, які є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у 9-ти літаках, які використовує «Аерофлот», зафіксовано 17 випадків задимлення.

9. З 230 літаків “Boeing”, які використовуються в РФ, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.

10. Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський “Embraer”, а їх в РФ налічується 21.

У Гур МО нагадують, що у вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) позначила Росію червоним кольором, разом з Ліберією та Бутаном, що свідчить про вкрай високий ризик для безпеки польотів.

"Аналіз характеру авіаційних інцидентів з отриманих документів вказує, що низка відмов, особливо пов’язаних з двигунами, шасі і механізацією крил, має системний характер. Тенденція свідчить про те, що сфера цивільної авіації в РФ перебуває у зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке", - наголошують у розвідці.

Там додають, що ситуація в російській авіації -це прямий наслідок санкцій, найбільш болючими з яких для держави агресора Росії виявились:

● заборона на постачання повітряних суден і запчастин до них;

● повна відмова в технічному обслуговуванні і наданні послуг;

● відмова в оновленні програмного забезпечення;

● затримання російських повітряних суден за кордоном;

● обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.

"Нині Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією", - резюмують в ГУР МО.

Зауважимо, 12 вересня Airbus авіакомпанії "Уральські авіалінії" недолетів із Сочі в Омськ та здійснив екстрену посадку в полі в Новосибірській області. На борту літака було 170 осіб, включаючи 23 дітей. Попередньою причиною аварійної посадки стала проблема із гідравлікою.