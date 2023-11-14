РФ відключили від основної доменної системи в цивільній авіації

З 10 листопада швейцарський провайдер SITA припинив надавати клієнтам з Росії послуги з реєстрації та продовження доменів у міжнародній авіаційній зоні верхнього рівня .aero.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що деякі з перевізників вже отримали відповідне повідомлення. Такі повідомлення компаніям минулої п'ятниці надіслав Ru-Center — авторизований російський реєстратор доменів для бізнесу, в тому числі реєстрацію доменних імен .aero.

У листі йдеться про те, що з цього дня SITA зупиняє надання послуг для клієнтів із РФ.

При цьому відразу відключити Росію від авіаційної доменної зони швейцарського провайдера не вдалося. Після отримання повідомлення Ru-Center негайно продовжив термін дії доменів всіх своїх клієнтів на один рік власним коштом для підтримки працездатності їх сайтів.

Експерти вважають, що цього часу має вистачити, щоб перейти до національних доменних зон .ru.

У пресслужбі Ru-Center додали, що в цей час реєстрація та продовження доменів у зоні .aero досі можлива, все працює штатно, оскільки обмеження поки не набули чинності.

За даними сервісу LetSearch.ru, у Росії в доменній зоні .aero зареєстровано понад 200 сайтів. Домен використовується близько 30 аеропортами (Шереметьєво, Жуковський, красноярський та казанський аеропорти, холдинги «Аеропорти регіонів», «Аеродинаміка» та ін.) та 15 російськими авіакомпаніями («Перемога», «Азімут», «Ікар», «Ямал», «Алроса» та ін.), «Вертольоти Росії» та інші.

У разі відключення пасажир не зміг би зайти на сайт авіакомпанії, пройти онлайн-реєстрацію, купити квиток та придбати додаткові послуги.

Зауважимо, Росія продовжує наражати своє населення на небезпеку та експлуатувати без належного технічного обслуговування іноземні літаки. 12 вересня Airbus авіакомпанії "Уральські авіалінії", недолетів із Сочі в Омськ та здійснив екстрену посадку в полі в Новосибірській області.

На борту літака було 170 осіб, включаючи 23 дітей. Попередньою причиною аварійної посадки стала проблема із гідравлікою.