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РФ отключили от основной доменной системы в гражданской авиации
С 10 ноября швейцарский провайдер SITA перестал предоставлять клиентам из России услуги по регистрации и продлению доменов в международной авиационной зоне верхнего уровня .aero.
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что некоторые перевозчики уже получили соответствующее сообщение. Такие сообщения компаниям в прошлую пятницу прислал Ru-Center – авторизованный российский регистратор доменов для бизнеса, в том числе регистрацию доменных имен .aero.
В письме говорится, что с этого дня SITA останавливает предоставление услуг для клиентов из РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом сразу отключить Россию от авиационной доменной зоны швейцарского провайдера не удалось. После получения сообщения Ru-Center немедленно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет для поддержания работоспособности их сайтов.
Эксперты считают, что этого времени должно хватить, чтобы перейти в национальные доменные зоны .ru.
В пресс-службе Ru-Center добавили, что в настоящее время регистрация и продление доменов в зоне .aero до сих пор возможна, все работает штатно, поскольку ограничения пока не вступили в силу.
По данным сервиса LetSearch.ru, в России в доменной зоне .aero зарегистрировано более 200 сайтов. Домен используется около 30 аэропортами (Шереметьево, Жуковский, красноярский и казанский аэропорты, холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и др.) и 15 российскими авиакомпаниями («Победа», «Азимут», «Икар», «Ямал», « Алроса» и др.), «Вертолеты России» и другие.
В случае отключения, пассажир не смог бы зайти на сайт авиакомпании, пройти онлайн-регистрацию, купить билет и приобрести дополнительные услуги.
Заметим, Россия продолжает подвергать свое население опасности и эксплуатировать без надлежащего технического обслуживания иностранные самолеты. 12 сентября Airbus авиакомпании "Уральские авиалинии" недолетел из Сочи в Омск и совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области.
На борту самолета находились 170 человек, включая 23 детей. Предварительной причиной аварийной посадки стала проблема с гидравликой.