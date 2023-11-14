РФ отключили от основной доменной системы в гражданской авиации

С 10 ноября швейцарский провайдер SITA перестал предоставлять клиентам из России услуги по регистрации и продлению доменов в международной авиационной зоне верхнего уровня .aero.

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что некоторые перевозчики уже получили соответствующее сообщение. Такие сообщения компаниям в прошлую пятницу прислал Ru-Center – авторизованный российский регистратор доменов для бизнеса, в том числе регистрацию доменных имен .aero.

В письме говорится, что с этого дня SITA останавливает предоставление услуг для клиентов из РФ.

При этом сразу отключить Россию от авиационной доменной зоны швейцарского провайдера не удалось. После получения сообщения Ru-Center немедленно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет для поддержания работоспособности их сайтов.

Эксперты считают, что этого времени должно хватить, чтобы перейти в национальные доменные зоны .ru.

В пресс-службе Ru-Center добавили, что в настоящее время регистрация и продление доменов в зоне .aero до сих пор возможна, все работает штатно, поскольку ограничения пока не вступили в силу.

По данным сервиса LetSearch.ru, в России в доменной зоне .aero зарегистрировано более 200 сайтов. Домен используется около 30 аэропортами (Шереметьево, Жуковский, красноярский и казанский аэропорты, холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и др.) и 15 российскими авиакомпаниями («Победа», «Азимут», «Икар», «Ямал», « Алроса» и др.), «Вертолеты России» и другие.

В случае отключения, пассажир не смог бы зайти на сайт авиакомпании, пройти онлайн-регистрацию, купить билет и приобрести дополнительные услуги.

Заметим, Россия продолжает подвергать свое население опасности и эксплуатировать без надлежащего технического обслуживания иностранные самолеты. 12 сентября Airbus авиакомпании "Уральские авиалинии" недолетел из Сочи в Омск и совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области.

На борту самолета находились 170 человек, включая 23 детей. Предварительной причиной аварийной посадки стала проблема с гидравликой.