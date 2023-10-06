Украина хочет конфисковать 500 российских железнодорожных вагонов, 300 авто и семь истребителей МиГ-25

Кабинет министров 6 октября одобрил проект указа президента о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о принудительном изъятии более 800 единиц движимого имущества государства-агрессора и его резидентов.

Об этом сообщают в Министерстве экономики, которое являлось разработчиком документа. Ранее же его рассмотрела и рекомендовала к подаче на рассмотрение правительства межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко.

Так, предусмотрено изъять около 500 вагонов, полувагонов, платформ и цистерн; нефтеналивной танкер; более 300 грузовых и легковых автомобилей; автоцистерны; строительную технику и авиационные двигатели.

Также предлагается изъять семь самолетов-истребителей МиГ-25 Вооруженных сил России, как отмечено, "в нерабочем состоянии", которые должны пойти на запчасти к украинским боевым самолетам (очевидно, речь идет о самолетах, переданных в Украину для ремонта еще в 1996 году). В ведомстве напоминают, что конфискация имущества РФ и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации или возмещения.

"Проведена значительная работа по верификации активов, которыми владеет государство-агрессор на территории Украины, уточнение имеющихся данных. Особое внимание мы уделили доказательной базе. Украина должна иметь безупречные юридические позиции на случай обращения агрессора в международные судебные органы", - отметила Свириденко.

Напомним также, что недавно Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о конфискации партии комплектующих компании "Роствертол" для систем управления боевыми вертолетами.

В августе ВАКС решил конфисковать у депутата Совета Федерации РФ Сергея Калашника права на завод "Мотордеталь-Конотоп", а также шесть двигателей для самолетов Ан-124 российской группы "Волга-Днепр" и авиадвигатель и воздушный стартер, принадлежавшие Минобороны Беларуси.