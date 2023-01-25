Хищение топлива из российских вагонов: ГБР сообщило о подозрении начальнику РВА в Сумской области

Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры сообщило о подозрении начальнику одной из районных военных администраций Сумской области, который под видом национализации присвоил имущество украинских предприятий.

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Как говорится в сообщении бюро, ему инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия для прав, свобод и интересов отдельных юридических лиц (часть 2 статьи 367 Уголовного кодекса). Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

В ГБР напоминают, что в августе 2022 года оно разоблачило и заблокировало масштабное хищение имущества украинских предпринимателей под предлогом национализации российской собственности.

Отмечается, что в ночь перед широкомасштабной российской агрессией на территорию Украины прибыли более 40 российских железнодорожных вагонов, перевозивших продукцию украинских компаний.

"Воспользовавшись военным положением и своей должностью, глава районной военной администрации решил изъять все имущество. В результате были изъяты не только российские вагоны, но и то, что было в них: дизтопливо и сжиженный газ", - указывают в ведомстве.

В дальнейшем вагоны с продукцией были перегнаны в другое место и опустошены. Украинские компании понесли из-за этого убытки более чем на 27 миллионов гривен. Решением суда более 40 российских вагонов переданы в управление в Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА).

Фото: ГБР

Напомним, что об аресте 42 российских железнодорожных вагонов с "опасными веществами", которые были разворованы после того, как они были отогнаны в малолюдный район, сообщала еще в июле сумская полиция: дело расследовала полиция Шостки под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры. Отметим, что Шосткинскую РВА еще с декабря 2021 года возглавляет Виктор Губенко.

Отметим также, что недавно было передано в суд другое подобное дело о незаконном изъятии дизтоплива из железнодорожных вагонов - против другого, уже бывшего начальника РВА в Сумской области.