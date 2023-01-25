Розкрадання палива з російських вагонів: ДБР повідомило про підозру начальнику РВА на Сумщині

Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомило про підозру начальнику однієї з районних військових адміністрацій Сумської області, який під виглядом націоналізації привласнив майно українських підприємств.

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Як ідеться в повідомленні бюро, йому інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки правам, свободам та інтересам окремих юридичних осіб (частина 2 статті 367 Кримінального кодексу). Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

В ДБР нагадують, що у серпні 2022 року воно викрило та заблокувало масштабне розкрадання майна українських підприємців під приводом націоналізації російської власності.

Зазначається, що у ніч перед широкомасштабною російською агресією на територію України прибуло понад 40 російських залізничних вагонів, які перевозили продукцію українських компаній.

"Скориставшись воєнним станом та своєю посадою, голова районної військової адміністрації вирішив вилучити все майно. У результаті було вилучено не лише російські вагони, але й те, що було в них: дизпаливо та скраплений газ", - вказують у відомстві.

Надалі вагони з продукцією було перегнало в інше місце та спустошено. Українські компанії зазнали через це збитків на понад 27 мільйонів гривень. Рішенням суду понад 40 російських вагонів передано в управління до Нацагентства з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від злочинів (АРМА).

Фото: ДБР

Нагадаємо, що про арешт 42 російських залізничних вагонів із "небезпечними речовинами", які було розкрадено після того, як їх відігнали у малолюдний район, повідомляла ще у липні сумська поліція: справу розслідувала поліція Шостки під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури. Зазначимо, що Шосткинську РВА ще з грудня 2021 року очолює Віктор Губенко.

Зазначимо також, що нещодавно було передано до суду іншу схожу справу про незаконне вилучення дизпалива з залізничних вагонів - проти іншого, колишнього вже начальника РВА в Сумській області.