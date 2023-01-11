На Сумщині за незаконне вилучення дизпалива судитимуть начальника РВА

Конотопська окружна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього вже начальника районної військової адміністрації, який з метою одержання неправомірної вигоди для себе здійснив незаконне вилучення 17,3 тисячі літрів дизельного палива. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

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За даними слідства, 2 березня 2022 року голова РВА, не маючи жодних належних правових підстав у вигляді рішення військового командування та взагалі не будучи суб’єктом, уповноваженим на прийняття рішення про вилучення майна, наказав начальнику виробничого підрозділу місцевої дирекції залізничних перевезень передати йому наявне дизельне паливо нібито для забезпечення оборони та гуманітарних потреб.

У такий спосіб без будь-якого документального оформлення та без складання акту про примусове вилучення майна посадовець незаконно вилучив 17,3 тисячі літрів дизельного пального, вартість якого оцінена у 588 тисяч гривень.

При цьому для перевезення пального обвинувачений скористався приватним бензовозом, яким вилучене дизпаливо було доставлене на приватну автозаправну станцію.

На даний час посадовець вже звільнений з посади. Йому інкримінують частину 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

За клопотанням слідчого та прокурора з метою відшкодування шкоди потерпілому – державному підприємству - було накладено арешт на нерухоме майно обвинуваченого вартістю 588 тисяч гривень, а також на 2800 літрів дизельного пального, яким він заволодів.

Розслідування проводилося слідчими Конотопського відділу поліції за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань в Сумській області та Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Зазначимо, що майже відразу після зазначених у фабулі справи дій, 4 березня 2022 року президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Конотопської райадміністрації Олександра Бобровицького, якого призначив лише за місяць до цього - 27 січня. Замість нього було призначено Тетяну Сизон.

Нагадаємо також, що у серпні Державное бюро розслідувань повідомляло, що викрило масштабне розкрадання майна, до якого можуть бути причетні посадові особи однієї з місцевих військових адміністрацій у тій же Сумської області: тоді мова йшла про Шостку.

Зазначалося, що посадовці вирішили збагатитися й вилучили не лише російське майно - десятки залізничних вагонів, які заїхали до України перед російським вторгненням, але й їх вміст - дизпаливо, вугілля, пропан-бутан та інше паливо, яке належало приватним українським компаніям.

Джерело фото: ua.depositphotos.com