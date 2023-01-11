В Сумской области начальника РВА будут судить за незаконное изъятие дизтоплива

Конотопская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего уже начальника районной военной администрации, который с целью получения неправомерной выгоды для себя осуществил незаконное изъятие 17,3 тысячи литров дизельного топлива. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

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По данным следствия, 2 марта 2022 года глава РВА, не имея никаких надлежащих правовых оснований в виде решения военного командования и вообще не являясь субъектом, уполномоченным на принятие решения об изъятии имущества, приказал начальнику производственного подразделения местной дирекции железнодорожных перевозок передать ему имеющееся дизельное топливо якобы для обеспечения обороны и гуманитарных нужд.

Таким образом, без какого-либо документального оформления и без составления акта о принудительном изъятии имущества должностное лицо незаконно изъяло 17,3 тысячи литров дизельного горючего, стоимость которого была оценена в 588 тысяч гривен.

При этом для перевозки горючего обвиняемый воспользовался частным бензовозом, которым изъятое дизтопливо было доставлено на частную автозаправочную станцию.

В настоящее время чиновник уже уволен с должности. Ему инкриминируют часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

По ходатайству следователя и прокурора с целью возмещения ущерба потерпевшему – государственному предприятию – был наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого стоимостью 588 тысяч гривен, а также на 2800 литров дизельного горючего, которым он завладел.

Расследование проводилось следователями отдела Конотопского отдела полиции по материалам и при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Сумской области и Управления Службы безопасности Украины в Сумской области.

Отметим, что почти сразу после указанных в фабуле дела действий 4 марта 2022 года президент Владимир Зеленский уволил с должности главу Конотопской райадминистрации Александра Бобровицкого, которого назначил всего за месяц до этого - 27 января. Вместо него была назначена Татьяна Сизон.

Напомним также, что в августе Государственное бюро расследований сообщало, что разоблачило масштабное хищение имущества, к которому могут быть причастны должностные лица одной из местных военных администраций в той же Сумской области: тогда речь шла о Шостке.

Отмечалось, что должностные лица решили обогатиться и изъяли не только российское имущество - десятки железнодорожных вагонов, заехавших в Украину перед российским вторжением, но и их содержимое - дизтопливо, уголь, пропан-бутан и другое топливо, принадлежавшее частным украинским компаниям.

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