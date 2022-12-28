В Украине арестовали активы подконтрольной РФ компании, сбывающей оптовые партии российских моторных масел

Служба безопасности в результате следственно-оперативной работы в Черниговской области ликвидировала механизм незаконного сбыта горюче-смазочных материалов производства страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"К сделке причастна украинская компания, которая входит в структуру подсанкционной кремлевской финансово-промышленной группы "Газпром". Этот филиал российского монополиста сбывал в Украине оптовые партии российских моторных масел и других средств техобслуживания автомобилей, которые нелегально завозили в наше государство", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, после захвата части Черниговщины враг использовал территорию этого предприятия для базирования личного состава и военной техники оккупационных группировок.

Служба безопасности на основании собранных улик инициировала наложение ареста на корпоративные права, недвижимость и автопарк подконтрольной РФ компании. Общая сумма арестованных активов составляет более 35 млн грн.

По данным следствия, для скрытого сбыта российской продукции дельцы реализовывали ее под брендами украинского производителя, а большую часть полученных доходов переправляли в РФ.

Правоохранители провели 14 обысков в офисных и производственных помещениях компании и обнаружили подготовленные к сбыту крупные партии российского товара, бухгалтерскую документацию, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

Расследование продолжается в рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 4 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ обнаружила на территории нескольких морских портов Украины подпольные склады с железной рудой, принадлежащие компании российского олигарха Алишера Усманова, имущество арестовали.