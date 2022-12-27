В Украине арестовано имущество российского олигарха почти на 2 млрд грн - СБУ

На территории нескольких морских портов Украины обнаружили подпольные склады с железной рудой, принадлежащие компании российского олигарха Алишера Усманова, имущество арестовано.

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Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По информации СБУ, в результате следственно-оперативных действий установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды. Скрытое сырье обнаружили на территории нескольких морских портов Украины. Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около 2 млрд грн.

"Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля Алишера Усманова. После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, скрытое сырье представители РФ пытались нелегально переправить морскими судами на территорию страны-агрессора. После этого полезные ископаемые планировали передать на потребности металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок.

По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в АРМА.

Напомним, 14 апреля в Гамбурге арестована роскошная яхта, принадлежащая сестре российского олигарха Алишера Усманова.