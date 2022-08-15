Власти района Сумской области разворовали топливо из российских вагонов, принадлежащее украинскому бизнесу - ГБР

Государственное бюро расследований сообщает, что его работники разоблачили масштабное хищение имущества отечественных предпринимателей, к которому могут быть причастны должностные лица одной из местных военных администраций Сумской области.

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Как говорится в сообщении бюро, в ночь перед широкомасштабной агрессией РФ против Украины 24 февраля на территорию страны прибыло более 40 российских железнодорожных вагонов, перевозивших продукцию украинских предприятий.

"По оперативной информации, чиновники решили воспользоваться военным положением и обогатиться. Они изъяли не только российское имущество - вагоны, но и содержание вагонов с дизтопливом, углем, пропан-бутаном и другим топливом, принадлежавшее частным украинским компаниям", - заявили в ГБР.

В бюро говорят, что вагоны с продукцией перегнали в другое место и опустошили. Суммы же ущерба, нанесенного украинским предпринимателям, будут определены после экспертизы.

Продолжается расследование по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). По ходатайству работников бюро суд передал более 40 российских вагонов стоимостью более 25 миллионов гривен в управление в Нацагентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от преступлений (АРМА).

Напомним, что речь идет о 42 вагонах, содержавших "опасные вещества" и заехавших в Украину до начала российского вторжения, которые летом были арестованы по инициативе полиции Шостки Сумской области. Соответственно, расследование ГБР касается чиновников Шосткинской районной военной администрации, которую ныне возглавляет Виктор Губенко.

При этом в полиции, сообщая 2 июля об аресте вагонов, также отмечали, что "выяснилось, что часть груза, находившегося в указанных вагонах, была разворована". По этому факту в полиции было открыто производство по признакам части 3 статьи 191 УК (необеспечение надлежащего хранения при транспортировке товарно-материальных ценностей).