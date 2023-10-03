Суд конфисковал активы российского оборонного предприятия на почти $5,5 млн.

По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины продукции российского предприятия ПАО "Роствертол".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что речь идет о партии комплектующих для систем управления боевыми вертолетами, которую один из львовских заводов изготовил для ростовской компании по контракту от 2011 года.

Общая стоимость изъятой продукции составляет около 5,5 млн долларов США.

"Известно, что ПАО "Роствертол" является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ, производящего вертолеты для оккупационных группировок", - отмечают в СБУ.

Российская компания надеялась получить свой заказ с украинского завода еще в 2014 году до начала вторжения страны-агрессора.

Однако контрразведчики СБУ заблокировали передачу вертолетных комплектующих в РФ.

"После конфискации изъятой продукции Служба безопасности будет инициировать передачу технологических составляющих в пользу производства вооружений для ВСУ", – подчеркнули в СБУ.

Ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции и применил к депутату Совета Федерации России от Костромской области Сергею Калашнику санкцию в виде взыскания в доход Украины его активов, а именно 100% корпоративных прав ООО "Мотордеталь-Конотоп".

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