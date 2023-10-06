Україна хоче конфіскувати 500 російських залізничних вагонів, 300 авто та сім винищувачів МіГ-25

Кабінет міністрів 6 жовтня схвалив проєкт указу президента про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо примусового вилучення понад 800 одиниць рухомого майна держави-агресора та її резидентів.

Про це повідомляють у Міністерстві економіки, яке було розробником документу. Попередньо ж його розглянула та рекомендувала до подання на розгляд уряду міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко.

Так, передбачено вилучити біля 500 вагонів, піввагонів, платформ та цистерн; нафтоналивний танкер; понад 300 вантажних та легкових автомобілів; автоцистерни; будівельну техніку та авіаційні двигуни.

Також пропонується вилучити сім літаків-винищувачів МіГ-25 Збройних сил Росії, як зазначено, "в неробочому стані", які мають піти на запчастини до українських бойових літаків (очевидно, йдеться про літаки, передані в Україну для ремонту ще в 1996 році). У відомстві при цьому нагадують, що конфіскація майна РФ та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації чи відшкодування.

"Проведено значну роботу з верифікації активів, якими володіє держава-агресор на території України, уточнення наявних даних. Особливу увагу ми приділили доказовій базі. Україна повинна мати бездоганні юридичні позиції на випадок звернення агресора до міжнародних судових органів", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо також, що нещодавно Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо конфіскації партії комплектуючих компанії "Роствертол" для систем управління бойовими гелікоптерами.

У серпні ж ВАКС вирішив конфіскувати у депутата Ради Федерації РФ Сергія Калашника права на завод "Мотордеталь-Конотоп", а також шість двигунів для літаків Ан-124 російської групи "Волга-Дніпро" та авіадвигун і повітряний стартер, що належали Міноборони Білорусі.