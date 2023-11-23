Гражданская авиация в РФ на грани коллапса: украинская разведка получила закрытые документы "Росавиации"

Военная разведка Украины провела успешную киберспецоперацию, в ходе которой получила большой объем закрытых служебных документов "Росавиации", свидетельствующих о том, что западные санкции ускоряют авиаколлапс РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в результате успешной сложной специальной операции в киберпространстве разведчикам удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения Министерства транспорта РФ "Росавиации". Это ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации.

Среди полученных данных украинские разведчики нашли перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодовалый период.

"Их анализ свидетельствует - сфера гражданской авиации террористической России находится на грани коллапса", - констатируют в ГУР МО.

Там приводят несколько красноречивых документальных фактов:

1. За январь 2023 года в гражданской авиации России было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Около трети квалифицированы как инциденты разного уровня опасности. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет "сухой superjet" - 34 проблемных случая.

2. За первые 9 месяцев 2023 года в РФ задокументировали 150 случаев технических неисправностей самолетов. За аналогичный период 2022 зафиксировано 50 таких инцидентов. Рост опасности полетов в России вырос втрое.

3. Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важнейшие элементы: гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.

4. Государство-агрессор РФ испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. За неимением мощностей и специалистов в Москве пытаются переориентировать обслуживание самолетов на Иран, где соответствующие работы осуществляют без соответствующей сертификации.

5. По состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов иностранного производства. И если в то время только до 10% из них прошли через несертифицированный ремонт с применением неаутентичных запчастей, то через такой «сервис» прогнали уже почти 70% авиапарка.

6. Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканибализму в РФ, когда одни самолеты разбирают для ремонта других. Согласно оценке имеющихся данных, к середине 2023 года в РФ пустили на «донорство» более 35% воздушных судов.

7. Большинство советских самолетов Ан-2, по сей день, не могут оторваться от земли, поскольку двигатели к ним производились в Польше, но из-за санкций их поставка прекращена.

8. Только в течение января 2023 года среди 220 судов Airbus, которые есть в России, зафиксировано 19 различных отказов. В частности, в 9 самолетах, которые использует «Аэрофлот», зафиксировано 17 случаев задымления.

9. Из 230 самолетов Boeing, используемых в РФ, зафиксировано 33 технических отказа тех или иных систем самолета.

10. Не выдержал условий русской эксплуатации каждый седьмой бразильский “Embraer”, а их в РФ насчитывается 21.

В Гур МО напоминают, что в сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации (ICAO) обозначила Россию красным цветом вместе с Либерией и Бутаном, что свидетельствует о крайне высоком риске для безопасности полетов.

Анализ характера авиационных инцидентов по полученным документам указывает, что ряд отказов, особенно связанных с двигателями, шасси и механизацией крыльев, носит системный характер. Тенденция свидетельствует о том, что сфера гражданской авиации в РФ находится в зоне серьезной турбулентности с высоким риском сорваться. в крутом пике", - отмечают в разведке.

Там добавляют, что ситуация в российской авиации – это прямое следствие санкций, наиболее болезненными из которых для государства агрессора России оказались:

● запрет на поставку воздушных судов и запчастей к ним;

● полный отказ в техническом обслуживании и предоставлении услуг;

● отказ в обновлении программного обеспечения;

● задержание российских воздушных судов за границей;

● ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

"Сейчас Москва, подвергая смертельной опасности свое население, пытается всеми способами скрыть бесконечную кучу проблем с гражданской авиацией", - резюмируют в ГУР МО.

Заметим, 12 сентября Airbus авиакомпании "Уральские авиалинии", недолетел из Сочи в Омск и совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области. На борту самолета находились 170 человек, включая 23 детей. Предварительной причиной аварийной посадки стала проблема с гидравликой.