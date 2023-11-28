Украинская разведка рассказала, как Кремль готовится к выборам Путина

Перед выборами президента России, запланированными на 17 марта 20224 года, российские власти приказали усилить принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в ноябре 2023 года в Кремле состоялось закрытое собрание с руководителями российских регионов и оккупационными вожаками Москвы на временно порабощенных территориях Украины.

Совещание проводил заместитель главы администрации российского диктатора Владимира Путина Сергей Кириенко. Он объявил директивы в рамках усиления подготовки к так называемому избирательному процессу.

По данным украинской разведки во время собрания приказано выделить социальную помощь избирателям из местных бюджетов и активизировать пропаганду о якобы «положительных» тенденциях экономики РФ, «стабильности» рубля и «улучшении» уровня жизни людей.

"Руководители российских оккупационных администраций также получили задачу ― довести уровень принудительной паспортизации на ТОТ Украины не менее чем до 85%", - подчеркнули в ГУР МО.

Кремль готовится к выборам

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин будет избегать темы войны в Украине во время своей президентской кампании 2024 года. Вместо этого сосредоточится на якобы "стабильности" в России и критике Запада.

В настоящее время правительство РФ предпринимает меры по ограничению доступа россиян к Интернету и усиливает контроль над информационным пространством, готовясь к президентским выборам 2024 года.

Кремль пытается усилить контроль над российским информационным пространством, а российское правительство недавно объявило о запрете VPN-сервиса с 1 сентября 2024 года.

Российская власть активно подавляет антивоенные настроения среди россиян и усиливает пропаганду на оккупированных территориях. Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) открыла франшизу и начала вещание во временно оккупированном Донецке для того, чтобы установить контроль над информационным пространством и навязать жителям Донбасса свой взгляд на войну.

Паспортизация на ВОТ: что известно

Россияне продолжают политику принудительной паспортизации. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего оккупанты усиливают репрессии.

На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.

Полицейские проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать макулатуру врага. На период заезда правоохранителей в селе ограничиваются передвижения местного населения.

Также оккупанты начали инвентаризацию гаражей и заставляют их владельцев получать паспорт РФ.