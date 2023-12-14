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Тотальный контроль: Кремль ужесточает репрессии в оккупации накануне выборов, - украинская разведка
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики усиливают давление на местное население в преддверии президентских выборов в РФ. Оккупационные администрации создают ужасающие и невыносимые условия для тех граждан, кто отказывается получать российские паспорта.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что государство-агрессор Россия значительно активизировала маховик запугивания и репрессий в связи с подготовкой к так называемому избирательному процессу и переизбранию российского диктатора Владимира Путина, а также для выявления противников российского порабощения.
По данным украинской разведки, оккупационные администрации создают ужасающие и невыносимые условия для тех граждан, кто отказывается получать российские паспорта: людям отказывают в предоставлении медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и системе водоснабжения.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"В составе карательно-репрессивных групп, которые проводят систематические обыски частных помещений украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, российские захватчики начали использовать специалистов по анализу поведения", - сообщают в ГУР МО.
Там добавляют, что при осуществлении так называемых «проверок документов» и обысков указанные лица внимательно следят за собственником жилья, создавая дополнительное психологическое давление.
"Пытаясь запугать и установить тотальный контроль над местным населением, россияне на оккупированных украинских территориях пытаются обрубить все возможные каналы связи и доступа к информации", - отмечают в разведке.
В ГУР МО сообщают, что для получения разрешения и возможности пользоваться мобильным интернетом украинцы в оккупации должны обратиться к подконтрольным россиянам провайдерам.
"В этих компаниях в телефоны людей вводят неизвестные коды, что может свидетельствовать о скрытой установке шпионских программ", - констатируют в разведке.
Ранее в ГУР МО сообщали, что перед выборами президента России, запланированными на 17 марта 20224 года, российские власти приказали усилить принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины.
Паспортизация на ВТО: что известно
Россияне продолжают политику принудительной паспортизации. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего кафиры усиливают репрессии.
На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.
Полицейские проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать макулатуру врага На период заезда правоохранителей в селе ограничиваются передвижения местного населения.
Также оккупанты начали инвентаризацию гаражей и заставляют их владельцев. получать паспорт РФ