Тотальный контроль: Кремль ужесточает репрессии в оккупации накануне выборов, - украинская разведка

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики усиливают давление на местное население в преддверии президентских выборов в РФ. Оккупационные администрации создают ужасающие и невыносимые условия для тех граждан, кто отказывается получать российские паспорта.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что государство-агрессор Россия значительно активизировала маховик запугивания и репрессий в связи с подготовкой к так называемому избирательному процессу и переизбранию российского диктатора Владимира Путина, а также для выявления противников российского порабощения.

По данным украинской разведки, оккупационные администрации создают ужасающие и невыносимые условия для тех граждан, кто отказывается получать российские паспорта: людям отказывают в предоставлении медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и системе водоснабжения.

"В составе карательно-репрессивных групп, которые проводят систематические обыски частных помещений украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, российские захватчики начали использовать специалистов по анализу поведения", - сообщают в ГУР МО.

Там добавляют, что при осуществлении так называемых «проверок документов» и обысков указанные лица внимательно следят за собственником жилья, создавая дополнительное психологическое давление.

"Пытаясь запугать и установить тотальный контроль над местным населением, россияне на оккупированных украинских территориях пытаются обрубить все возможные каналы связи и доступа к информации", - отмечают в разведке.

В ГУР МО сообщают, что для получения разрешения и возможности пользоваться мобильным интернетом украинцы в оккупации должны обратиться к подконтрольным россиянам провайдерам.

"В этих компаниях в телефоны людей вводят неизвестные коды, что может свидетельствовать о скрытой установке шпионских программ", - констатируют в разведке.

Ранее в ГУР МО сообщали, что перед выборами президента России, запланированными на 17 марта 20224 года, российские власти приказали усилить принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины.

Паспортизация на ВТО: что известно

Россияне продолжают политику принудительной паспортизации. Однако местное население продолжает сопротивляться этому, из-за чего кафиры усиливают репрессии.

На оккупированных территориях Украины критически малы запасы пресной воды, поэтому россияне выдают воду дозированно и исключительно при наличии паспорта РФ.

Полицейские проводят рейды по селам в поисках тех, кто отказывается брать макулатуру врага На период заезда правоохранителей в селе ограничиваются передвижения местного населения.

Также оккупанты начали инвентаризацию гаражей и заставляют их владельцев. получать паспорт РФ