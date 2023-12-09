Україна відреагувала на плани РФ провести президентські вибори на ТОТ

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на тимчасово захоплених українських територіях та накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.

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Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

У відомстві нагадують, що 8 грудня Центральна виборча комісія країни-агресора РФ оголосила про проведення 15-17 березня 2024 року чергових виборів президента Росії

Російська влада планує організувати голосування і на тимчасово окупованих територіях України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

"Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, які і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним", - підкреслюють в МЗС.

У відомстві наголошують, що включення голосів, отриманих на тимчасово окупованих територіях України, поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента РФ.

"Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на захоплених українських територіях, а на причетних до їх організації та проведення – накласти санкції", - йдеться в заяві МЗС.

Відомство також закликає іноземні держави не надсилати своїх громадян як спостерігачів на ці псевдовибори і нагадують, що для тих, хто братиме участь, передбачена кримінальна відповідальність згідно із українським законодавством.

"Будь-які вибори в Росії не мають нічого спільного із демократією. Вони слугують лише інструментом утримання російського режиму при владі", - констатують в МЗС.

Зауважимо, вибори президента Росії заплановані на 17 березня 20224 року.

У жовтні Парламентська асамбле́я Ради Євро́пи (ПАРЄ) прийняла резолюція, яка визнає лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна диктатором, а Росію - де-факто диктатурою. У резолюції також йдеться про те, що після того, як закінчиться президентський термін Путіна, в березні наступного року, вважати його нелегітимним президентом і зупинити всі контакти з ним.

Кремль готується до виборів

Раніше Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін уникатиме теми війни в Україні під час своєї президентської кампанії 2024 року. Натомість зосередиться на нібито "стабільності" в Росії та критиці Заходу.

Наразі уряд РФ впроваджує заходи щодо обмеження доступу росіян до Інтернету та намагається посилити контроль над російським інформаційним простором, а російський уряд нещодавно оголосив про заборону VPN-сервіс з 1 вересня 2024 року.

Перед виборами президента Росії російська влада наказала посилити примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України.