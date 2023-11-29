Путін не піде на перемир'я в Україні до президентських виборів у США

Російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирні переговори з Україною до результатів виборів президента США в листопаді 2024 року.

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Про це заявив високопоставлений чиновник Державного департаменту США у коментарі Reuters.

Зазначається, що у Держдепі побоюються, що потенційна перемога експрезидента Дональда Трампа може підірвати підтримку Києва з боку Заходу.

"Я очікую, що Путін не піде на перемир'я чи конструктивний діалог, перш ніж побачить результат наших виборів", - сказав співрозмовник видання.

Відповідаючи на запитання, чи висловлював він особисту думку чи позицію уряду США, чиновник сказав, що це "поширена думка".

Опитування, проведене в середині листопада, показало напружену боротьбу між Трампом і президентом США Джо Байденом, згідно якого Трамп випереджає Байдена з результатом 51% проти 49%.

Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні

45-й президент США і один із претендентів у кандидати на цей пост на наступних виборах Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги на президентських виборах 2024 року швидко закінчить війну між Росією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа публічно поділитися своїм "мирним планом", якщо у колишнього президента США є спосіб покласти край війні між Україною та Росією.

При цьому президент наголосив, що для України будь-який мирний план, який передбачає відмову від окупованих територій, неприйнятний.

Путіну ніхто не пропонує перемир'я

Зазначимо, що Путіну зараз ніхто не пропонує перемир'я. Офіційна позиція Києва полягає в тому, що РФ має вивести війська на межі 1991 року.

Нагадаємо, що українська влада, включаючи Зеленського, багаторазово заявляла про відмову від будь-яких переговорів з Росією до повної деокупації території України. 23 серпня Верховна Рада ухвалила заяву про неприпустимість припинення війни, розв'язаної Росією проти України, шляхом будь-яких територіальних поступок державі-агресору.

При цьому ще 30 вересня 2022 року, коли Путін підписав укази про визнання Росією "незалежності" окупованих самою ж Росією територій Запорізької та Херсонської областей, Рада національної безпеки та оборони України констатувала неможливість проведення переговорів із Путіним. Відповідний указ, який вводив це рішення у дію, тоді ж підписав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче думати про тривалу війну, проте саме до неї зараз готується.Голова держави вважає, що зараз "поганий момент" для дипломатії.