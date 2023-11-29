Путин не пойдет на перемирие в Украине до президентских выборов в США

Российский диктатор Владимир Путин не согласится на мирные переговоры с Украиной до итогов выборов президента США в ноябре 2024 года.

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Об этом заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США в комментарии Reuters.

Отмечается, что в Госдепе опасаются, что потенциальная победа экспрезидента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на перемирие или конструктивный диалог, прежде чем увидит результат наших выборов", - сказал собеседник издания.

Отвечая на вопрос, высказывал ли он личное мнение или позицию правительства США, чиновник сказал, что это "распространенное мнение".

Опрос, проведенный в середине ноября, показал напряженную борьбу между Трампом и президентом США Джо Байденом, согласно которому Трамп опережает Байдена с результатом 51% против 49%.

Трамп обещает быстро закончить войну в Украине

45-й президент США и один из претендентов в кандидаты на этот пост на следующих выборах Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах 2024 года быстро закончит войну между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ положить конец войне между Украиной и Россией.

При этом президент подчеркнул, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.

Путину никто не предлагает перемирие

Отметим, что Путину сейчас никто не предлагает перемирие. Официальная позиция Киева состоит в том, что РФ должна вывести войска на границы 1991 года.

Напомним, что украинские власти, включая Зеленского, многократно заявляла об отказе от каких-либо переговоров с Россией до полной деоккупации территории Украины. 23 августа Верховная Рада приняла заявление о недопустимости прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.

При этом еще 30 сентября 2022 года, когда Путин подписал указы о признании Россией "независимости" оккупированных самой Россией территорий Запорожской и Херсонской областей, Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным. Соответствующий указ, вводивший это решение в действие, тогда же подписал Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет думать о длительной войне, однако именно к ней сейчас готовится. Глава государства считает, что сейчас "плохой момент" для дипломатии.