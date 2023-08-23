Рада прийняла заяву про неприпустимість припинення війни з РФ шляхом територіальних поступок

Верховна Рада заявила про неприпустимість припинення війни, розв’язаної Росією проти України, шляхом будьяких територіальних поступок державі-агресору.

Про це йдеться в ухваленій парламентом заяві про пріоритетні напрями державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення АР Крим та міста Севастополя. За відповідний проект постанови №9626 проголосувало 320 депутатів. Жоден не виступив проти та не утримався.

У тексті документу, зокрема, зазначається, що відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з деокупацією АР Крим та Севастополя, а також забезпечення державного суверенітету України є ключовою умовою завершення війни та встановлення всеохопного, справедливого і сталого миру.

"Формула миру президента України Володимира Зеленського має стати основою для припинення збройної агресії РФ, відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, деокупації всіх тимчасово окупованих територій України, встановлення всеохопного, справедливого і сталого миру в Україні та забезпечення безпеки для всього світу", - сказано в ньому.

Як ідеться у заяві, всі регулярні та іррегулярні збройні формування держави-агресора мають бути повністю виведені з усієї території України, а перебування Чорноморського флоту РФ в Криму є неможливим, з огляду на необхідність забезпечення національної, регіональної та глобальної безпеки.

"Після відновлення контролю над Кримським півостровом Збройні сили України та інші складові Сил безпеки і Сил оборони розгортатимуться і діятимуть на території АР Крим та Севастополя, зважаючи на необхідність забезпечення безпеки України та всього Азово-Чорноморського регіону", - вказують парламентарі.

Безпека ж міжнародного цивільного судноплавства в Азово-Чорноморському регіоні може бути гарантована, як вважають нардепи, лише після деокупації Кримського півострова та за участю України.

Також вони обіцяють, що Україна реалізовуватиме політику соціокультурної реінтеграції жителів Криму, які перебувають там на законних підставах, "зокрема з метою подолання психологічних наслідків тимчасової окупації", а також відновить діяльність незалежних медіа, громадських об’єднань, системи освіти, а після проведення виборів, коли це буде можливо, - і місцевого самоврядування на півострові.

Депутати також вказують, що в Криму з метою відновлення конституційного ладу в можуть утворюватися "військові, військово-цивільні адміністрації, тимчасові органи державної влади, юрисдикція яких поширюватиметься на всю відповідну територію".

Одним з пріоритетів державної політики в Криму також названо захист та відновлення прав корінних народів України, зокрема кримськотатарського народу. Заявлено, що представницькі органи корінних народів України будуть залучені до відновлення Кримського півострова.

"Жодний громадянин України не має зазнавати переслідувань чи дискримінації, у тому числі за ознакою проживання на тимчасово окупованій території", - йдеться також у документі.

Запроваджене ж державою-агресором автоматичне або примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства РФ, як наголошують нардепи, Україною не визнається та оцінюється як акт примусу, вчинений на порушення міжнародного гуманітарного права.

Натомість необхідною передумовою для відновлення миру та справедливості названо притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації та здійснення збройної агресії РФ проти України. Вони висловили впевненість, що всі особи, винні у вчиненні злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, будуть притягнуті до відповідальності.

"Громадяни України, які брали участь у діяльності окупаційних адміністрацій чи співпрацювали з окупаційними структурами, але не вчиняли тяжких, особливо тяжких злочинів та кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності", - йдеться також у заяві.

Умовами для цього вказано добровільне повідомлення про вчинені діяння, а також активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень скоєних окупаційними адміністраціями та структурами.

Шкода ж, завдана внаслідок агресії РФ, має, за переконанням нардепів, бути відшкодована, зокрема державою-агресором та/або за її рахунок. Рада обіцяє забезпечення всіх законних заходів для повернення майна та/або відшкодування шкоди (включаючи реституцію, компенсацію, сатисфакцію), завданої державі Україна, її громадянам і юридичним особам у зв’язку з російською агресією.

"Не визнаватимуться дійсними правочини, вчинені внаслідок незаконних дій окупаційної адміністрації з націоналізації, вилучення об'єків права власності у законних власників так званими рішеннями окупаційних структур, рішеннями окупаційних судів тощо", - заявляють у парламенті.

Громадяни Росії та інші особи, які незаконно перемістилися на територію Криму протягом періоду тимчасової окупації, як обіцяють депутати, будуть видворені з території України шляхом прийняття індивідуальних рішень відповідно до закону та з дотриманням актів міжнародного гуманітарного права.

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