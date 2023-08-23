Рада приняла заявление о недопустимости прекращения войны с РФ путем территориальных уступок

Верховная Рада заявила о недопустимости прекращения войны, развязанной Россией против Украины, путем любых территориальных уступок государству-агрессору.

Об этом говорится в принятом парламентом заявлении о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления АР Крым и Севастополя. За соответствующий проект постановления №9626 проголосовали 320 депутатов. Ни один не выступил против и не водержался.

В тексте документа отмечается, что восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая деоккупацию АР Крым и Севастополя, а также обеспечение государственного суверенитета Украины является ключевым условием завершения войны и установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

"Формула мира президента Украины Владимира Зеленского должна стать основой для прекращения вооруженной агрессии РФ, восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, деоккупации всех временно оккупированных территорий Украины, установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине и обеспечения безопасности для всего мира", – сказано в нем.

Как говорится в заявлении, все регулярные и иррегулярные вооруженные формирования государства-агрессора должны быть полностью выведены со всей территории Украины, а пребывание Черноморского флота РФ в Крыму является невозможным, учитывая необходимость обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности.

"После возобновления контроля над Крымским полуостровом Вооруженные силы Украины и другие составляющие Сил безопасности и Сил обороны будут разворачиваться и действовать на территории АР Крым и Севастополя, учитывая необходимость обеспечения безопасности Украины и всего Азово-Черноморского региона", - указывают парламентарии.

Безопасность международного гражданского судоходства в Азово-Черноморском регионе может быть гарантирована, как считают нардепы, только после деоккупации Крымского полуострова и с участием Украины.

Также они обещают, что Украина будет реализовывать политику социокультурной реинтеграции находящихся там на законных основаниях жителей Крыма "в частности с целью преодоления психологических последствий временной оккупации", а также возобновит деятельность независимых медиа, общественных объединений, системы образования, а после проведения выборов, когда это будет возможно, – и местного самоуправления на полуострове.

Депутаты также указывают, что в Крыму с целью восстановления конституционного строя могут образовываться "военные, военно-гражданские администрации, временные органы государственной власти, юрисдикция которых будет распространяться на всю соответствующую территорию".

Одним из приоритетов государственной политики в Крыму также названа защита и восстановление прав коренных народов Украины, в частности, крымскотатарского народа. Заявлено, что представительные органы коренных народов Украины будут вовлечены в восстановление Крымского полуострова.

"Ни один гражданин Украины не должен подвергаться преследованиям или дискриминации, в том числе по признаку проживания на временно оккупированной территории", - говорится также в документе.

Введенное же государством-агрессором автоматическое или принудительное обретение гражданами Украины, проживающими на временно оккупированной территории, гражданства РФ, как отмечают нардепы, Украиной не признается и расценивается как акт принуждения, совершенный в нарушение международного гуманитарного права.

В то же время необходимой предпосылкой для восстановления мира и справедливости названо привлечение к ответственности лиц, причастных к организации и осуществлению вооруженной агрессии РФ против Украины. Депутаты выразили уверенность, что все лица, виновные в совершении преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, будут привлечены к ответственности.

"Граждане Украины, принимавшие участие в деятельности оккупационных администраций или сотрудничали с оккупационными структурами, но не совершали тяжких, особо тяжких преступлений и уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, могут быть освобождены от уголовной ответственности", - говорится также в заявлении.

Условиями для этого указано добровольное уведомление о совершенных действиях, а также активное содействие раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами.

Ущерб же, причиненный в результате агрессии РФ, должен, по убеждению нардепов, быть возмещен, в частности государством-агрессором и/или за его счет. Рада обещает обеспечение всех законных мер по возврату имущества и/или возмещению ущерба (включая реституцию, компенсацию, сатисфакцию), причиненного государству Украина, его гражданам и юридическим лицам в связи с российской агрессией.

"Не будут признаваться действительными сделки, совершенные в результате незаконных действий оккупационной администрации по национализации, изъятию объектов права собственности у законных владельцев так называемыми решениями оккупационных структур, решениями оккупационных судов и так далее", - заявляют в парламенте.

Граждане России и другие лица, незаконно переместившиеся на территорию Крыма в течение периода временной оккупации, как обещают депутаты, будут выдворены с территории Украины путем принятия индивидуальных решений в соответствии с законом и с соблюдением актов международного гуманитарного права.

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