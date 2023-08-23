Рада ввела в действие админреформу и декоммунизированные топонимы в Крыму

Верховная Рада приняла закон о создании современной системы административно-территориального устройства Автономной Республики Крым. За принятие в целом соответствующего законопроекта №9548 проголосовали 309 депутатов из всех фракций и групп. Ни один нардеп не выступил против и не воздержался.

Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. С этого момента, в частности, в Крыму будут ликвидированы старые районы и созданы новые. Формальной ликвидации подлежат, соответственно, и районные администрации, соответствовавшие старому делению.

Старых районов, напомним, было 14, и они не были реорганизованы в рамках админреформы 2020 года, утвержденной постановлением Рады №807-IX, одновременно с районами на материковой части Украины.

В частности, согласно старому делению, в Крыму существовали Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Ислямтерекский (Кировский), Курманский (Красногвардейский), Перекопский (Красноперекопский), Едикуйский (Ленинский), Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Черноморский районы, а также 14 территорий, подчиненных городским советам.

Как новые районы Крыма соотносятся со старыми

Их объединение в 10 новых районов вместе с включением подчиненных Севастополю населенных пунктов в состав АР Крым планировалось ввести с момента возвращения полуострова под общую юрисдикцию Украины.

В отличие от других регионов, создание новых районов в Крыму предусмотрено осуществить путем простого объединения, а именно следующим образом:

- Бахчисарайский район – прежний Бахчисарайский район и все населенные пункты Севастопольского горсовета, кроме самого Севастополя (таким образом, АР Крым увеличится, а Севастополь станет, как и Киев, территорией центрального подчинения в составе лишь одного города);

- Белогорский район – прежние Белогорский и Нижнегорский районы;

- Джанкойский район – прежние Джанкойский горсовет и Джанкойский район;

- Евпаторийский район – прежние Евпаторийский и Сакский горсоветы, Сакский и Черноморский районы;

- Керченский район – прежние Керченский горсовет и Едикуйский район;

- Курманский район – прежние Курманский и Первомайский районы;

- Перекопский район – прежние Армянский и Красноперекопский горсоветы, Перекопский и Раздольненский районы;

- Симферопольский район – прежние Симферопольский горсовет и Симферопольский район;

- Феодосийский район – прежние Судакский и Феодосийский горсоветы, Ислямтерекский и Ичкинский районы;

- Ялтинский район – прежние Ялтинский и Алуштинский горсоветы.

Также вводится в действие и постановление парламента №1352-VIII о переименовании населенных пунктов и уже упомянутых пяти районов в Крыму в рамках декоммунизации, ранее тоже отложенное до момента возвращения полуострова под юрисдикцию Украины.

Кроме переименования в Яны Капу города Красноперекопска будет переименовано девять поселков городского типа (в том числе пгт-центры остальных четырех районов), 58 сел (в том числе одного на территории нынешнего Севастопольского горсовета) и двух поселков. Полный перечень изложен в самом постановлении, принятом еще в мае 2016 года.

Кроме того, Рада сняла для Крыма требование о наличии утвержденных Кабинетом министров перспективных планов формирования территорий общин для официального утверждения их территорий и админцентров.

Правительству поручено в течение одного месяца со дня вступления закона в силу обеспечить определение админцентров и утвердить территории общин в Крыму, соответственно, без утверждения перспективного плана.

При этом Кабмину также поручено внести на рассмотрение Рады перечень новых общин для каждого из новых районов – по аналогии со всеми другими регионами, по которым такие перечни в постановлении №807-IX прописаны буквально.

Напомним, что образование новых, увеличенных общин в Крыму предусмотрено не было, поэтому пока неизвестно, как именно поступит по этому вопросу Кабмин - оставит старую административно-территориальную сетку сельсоветов или разработает в столь короткий срок новое разделение на этом уровне.

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