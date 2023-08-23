Рада ввела в дію адмінреформу та декомунізовані топоніми в Криму

Верховна Рада прийняла закон про cтворення сучасної системи адміністративно територіального устрою Автономної Республіки Крим. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №9548 проголосували 309 депутатів з усіх фракцій та груп. Жоден нардеп не виступив проти та не утримався.

Документ набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. З цього моменту, зокрема, в Криму будуть ліквідовані старі райони та створені нові. Формальній ліквідації підлягають, відповідно, й районні адміністрації, що відповідали старому поділу.

Старих районів, нагадаємо, було 14 і вони не були реорганізовані в рамках адмінреформи 2020 року, затверденою постановою Ради №807-IX, одночасно з районами на материковій частині України.

Зокрема, згідно старого поділу, в Криму існували Бахчисарайський, Білогірський, Джанкойський, Іслямтерецький (Кіровський), Курманський (Красногвардійський), Перекопський (Красноперекопський), Єдикуйський (Ленінський), Нижньогірський, Первомайський, Роздольненський, Сакський, Сімферопольський, Ічкінський (Совєтський), Чорноморський райони, а також 14 територій, підпорядкованих міським радам.

Як нові райони Криму співвідносяться зі старими

Їхнє об'єднання у 10 нових районів разом із включенням підпорядкованих Севастополю населених пунктів до складу АР Крим планувалося ввести в дію з моменту повернення півострову під загальну юрисдикцію України.

На відміну від інших регіонів, створення нових районів у Криму передбачено здійснити шляхом простого об'єднання, а саме наступним чином:

- Бахчисарайський район - старий Бахчисарайський район та всі населені пункти Севастопольської міськради, окрім самого Севастополя (таким чином, АР Крим збільшиться, а Севастополь стане, як і Київ, територією центрального підпорядкування у складі лише одного міста);

- Білогірський район - старі Білогірський та Нижньогірський райони;

- Джанкойський район - старі Джанкойська міськрада та Джанкойський район;

- Євпаторійський район - старі Євпаторійська та Сакська міськради, Сакський та Чорноморський райони;

- Керченський район - старі Керченська міськрада та Єдикуйський район;

- Курманський район - старі Курманський та Первомайський райони;

- Перекопський район - старі Армянська та Красноперекопська міськради, Перекопський та Роздольненський райони;

- Сімферопольський район - старі Сімферопольська міськрада та Сімферопольський район;

- Феодосійський район - старі Судацька та Феодосійська міськради, Іслямтерецький та Ічкінський райони;

- Ялтинський район - старі Ялтинська та Алуштинська міськради.

Також вводиться в дію і постанова парламенту №1352-VIII про перейменування населених пунктів та вже згаданих п'яти районів у Криму в рамках декомунізації, що раніше теж було відкладено до моменту овернення півострову під юрисдикцію України.

Окрім перейменування на Яни Капу міста Красноперекопська буде перейменовано дев'ять селищ міського типу (в тому числі смт-центри решти чотирьох районів), 58 сіл (в тому числі одного на території нинішньої Севастопольської міськради) та двох селищ. Повний перелік викладено в самій постанові, ухваленій ще в травні 2016 року.

Крім того, Рада зняла для Криму вимогу щодо наявності затверджених Кабінетом міністрів перспективних планів формування територій громад задля офіційного затвердження їх територій та адмінцентрів.

Уряду доручено протягом одного місяця з дня набрання законом чинності забезпечити визначення адмінцентрів та затвердити території громад у Криму, відповідно, без затвердження перспективного плану.

При цьому Кабміну також доручено внести на розгляд Ради перелік нових громад для кожного з нових районів - за аналогією з усіма іншими регіонами, щодо яких такі переліки у постанові №807-IX прописано буквально.

Нагадаємо, що утворення нових, збільшених громад у Криму передбачене не було, тому наразі невідомо, як саме вчинить з цього питання Кабмін - залишить стару адміністративно-територіальну сітку сільрад чи розробить за такий короткий термін новий поділ на цьому рівні.

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