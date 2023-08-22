Данілов назвав найімовірніший метод деокупації Криму

Україна звільнятиме нині окупований Крим, найімовірніше, військовим шляхом. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов під час виступу в рамках переддня саміту Кримської платформи.

"Ми його (Крим, – ред.) будемо звільняти. Скоріше за все, це буде відбуватися військовим шляхом, якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту в нас немає", – зазначив чиновник.

За словами Данілова, будь-які інші дії щодо півострова означатимуть консервацію ситуації та передачу війни нащадкам. А Росія, маючи Крим у своєму підпорядкуванні, ніколи не скориться, не заспокоїться та не буде спокійно жити. І лише вигнавши РФ з півострова, посунувши її в Азовському морі, Україна буде розуміти наявність певних гарантій безпеки на певний проміжок часу.

"Чи буде важко? Так, буде важко. Чи будуть нас підкилимно умовляти? Скоріше за все, меседжі будуть відправляти", – вважає секретар РНБО.

Він додав, що без свого військового флоту в Криму Україна постійно перебуватиме у вкрай складному стані з точки зору безпеки.

Звільнення Криму: що вже казала влада

Президент Володимир Зеленський заявляв, що без деокупації Криму мир в Україні не настане. Українська сторона не розглядає жодного сценарію закінчення війни без повернення контролю над півостровом.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також говорив про наміри повернути Крим навіть попри те, що деякі західні чиновники приватно висловлюють побоювання щодо реакції президента РФ Володимира Путіна, якщо українські війська колись досягнуть цієї території.

У Міноборони України повідомляли, що російські окупанти готуються до можливих бойових дій на території Криму. Зокрема, ворог будує додаткові оборонні споруди на півострові.

Що стосується термінів повернення Криму, то восени 2022 року керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що українські військові ввійдуть на півострів навесні 2023-го. Пізніше речник ГУР Андрій Юсов так відповів на питання про те, чому ці слова не здійснилися:

"Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі і не календар відривний на стіні. Корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишається без змін: Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими".

Наприкінці липня Буданов знову анонсував, що українські військові ввійдуть на півострів, але щодо термінів зазначив лише, що це буде скоро.