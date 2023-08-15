Данілов прокоментував можливість передачі Криму в оренду Росії

Передача Кримського півострова в оренду Росії неможлива. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю La Repubblica.

"Вони [росіяни, – ред.] вже були нашими орендарями: дуже скоро вони претендують на те, що орендують", – сказав він.

Крім того, секретар РНБО заперечив можливість надання Донбасу автономного статусу з гарантіями від ООН:

"Не буде автономного Донбасу і порожніх гарантій. Автономії Криму нам вистачило. Україні набридли ці "гарантії". Пам’ятаєте Будапештський меморандум? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення всіх окупованих територій, включно з Донецьком і Луганськом, під контроль української влади, розгром Росії, а також потужні армія і флот".

Також чиновник висловив упевненість у тому, що Україна переможе у війні.

Журналіст La Repubblica зауважив, що українська сторона хоче звільнення Донбасу і відвоювання Криму, однак фронт практично стабільний. Своєю чергою Данілов відповів:

"Це поверховий погляд, який не бачить того, що відбувається на полі бою. Щоденне знищення однієї чи кількох російських рот та їхніх тилів складно назвати стабільними; ліквідація пунктів зв’язку, складів зброї та командних пунктів окупантів. Російська армія була б здивована, якби ви охарактеризували ситуацію на фронті як стабільну".

Окупований Крим: що обговорювали Україна та РФ

Навесні 2022 року Україна і РФ проводили перемовини щодо припинення війни. Тоді радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про існування пропозиції, згідно з якою дві країни обговорюватимуть статус Криму та Севастополя протягом 15 років.

У червні поточного року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що в проєкті договору між Україною та РФ нібито йшлося про оренду Криму.

"Навіть у Криму – оренда там якась тривала, на Донбасі на сході. Нормальний договір... А зараз уже неможливо", – зазначив він в інтервʼю російським пропагандистам.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив слова Лукашенка, назвавши окупований півострів "російським регіоном", який "не може бути ніким орендований".