Данилов прокомментировал возможность передачи Крыма в аренду России

Передача Крымского полуострова в аренду России невозможна. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью La Repubblica.

"Они [россияне, – ред.] уже были нашими арендаторами: очень скоро они претендуют на то, что арендуют", – сказал он.

Кроме того, секретарь СНБО отверг возможность предоставления Донбассу автономного статуса с гарантиями от ООН:

"Не будет автономного Донбасса и пустых гарантий. Автономии Крыма нам хватило. Украине надоели эти "гарантии". Помните Будапештский меморандум? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полный и безусловный возврат всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск, под контроль украинской власти, разгром России, а также мощные армия и флот".

Также чиновник выразил уверенность, что Украина победит в войне.

Журналист La Repubblica отметил, что украинская сторона хочет освобождения Донбасса и отвоевания Крыма, однако фронт практически стабилен. В свою очередь Данилов ответил:

"Это поверхностный взгляд, который не видит происходящего на поле боя. Ежедневное уничтожение одной или нескольких российских рот и их тылов сложно назвать стабильными; ликвидация пунктов связи, складов оружия и командных пунктов оккупантов. Российская армия была бы удивлена, если бы вы охарактеризовали ситуацию на фронте как стабильную".

Оккупированный Крым: что обсуждали Украина и РФ

Весной 2022 года Украина и РФ проводили переговоры касательно прекращения войны. Тогда советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о существовании предложения, согласно которому две страны будут обсуждать статус Крыма и Севастополя в течение 15 лет.

В июне текущего года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в проекте договора между Украиной и РФ якобы говорилось об аренде Крыма.

"Даже в Крыму – аренда там какая-то длительная, на Донбассе на востоке. Нормальный договор... А сейчас уже невозможно", – отметил он в интервью российским пропагандистам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отрицал слова Лукашенко, назвав оккупированный полуостров "российским регионом", который "не может быть никем арендован".