АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

У Криму росіяни готуються відбивати наступ ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Окупаційні війська РФ готуються до можливих бойових дій на території Криму. Зокрема, ворог будує додаткові оборонні споруди на території півострову.

Про це повідомляє Military Media Center.

"З метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострову", - йдеться у повідомленні.

Також відбувається посилення захисту Кримських перешийків.

Як зазначається, у Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що без деокупації  Криму мир в Україні не настане. Київ не розглядає жодного сценарію закінчення війни без повернення контролю над півостровом.

Автор:
Ніна Комащенко