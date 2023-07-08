У Криму росіяни готуються відбивати наступ ЗСУ

Окупаційні війська РФ готуються до можливих бойових дій на території Криму. Зокрема, ворог будує додаткові оборонні споруди на території півострову.

Про це повідомляє Military Media Center.

"З метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострову", - йдеться у повідомленні.

Також відбувається посилення захисту Кримських перешийків.

Як зазначається, у Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що без деокупації Криму мир в Україні не настане. Київ не розглядає жодного сценарію закінчення війни без повернення контролю над півостровом.