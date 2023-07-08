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В Крыму россияне готовятся отражать наступление ВСУ
Оккупационные войска РФ готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма. В частности, враг строит дополнительные оборонительные сооружения на территории полуострова.
Об этом сообщает Military Media Center.
"С целью отражения потенциального наступления оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова", - говорится в сообщении.
Также происходит усиление защиты Крымских перешейков.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что без деоккупации Крыма мир в Украине не наступит. Киев не рассматривает ни одного сценария окончания войны без возвращения контроля над полуостровом.