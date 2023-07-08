В Крыму россияне готовятся отражать наступление ВСУ

Оккупационные войска РФ готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма. В частности, враг строит дополнительные оборонительные сооружения на территории полуострова.

Об этом сообщает Military Media Center.

"С целью отражения потенциального наступления оккупационные войска проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова", - говорится в сообщении.

Также происходит усиление защиты Крымских перешейков.

В Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что без деоккупации Крыма мир в Украине не наступит. Киев не рассматривает ни одного сценария окончания войны без возвращения контроля над полуостровом.