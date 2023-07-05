Оккупанты планируют вывезти большинство экспонатов Херсонеса из Крыма

Оккупанты готовятся к ограблению музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму и планируют вывезти большинство экспонатов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным украинского подполья в Севастополе, оккупационная администрация музея готовит акты передачи на реставрацию для дальнейшего экспонирования вне музея на 300 тыс. экспонатов из фондов заповедника.

"Кому планируется передавать фонды, пока неизвестно, но известно, что это за пределами полуострова", - подчеркивают в ЦНС.

Там отмечают, что на конец 2014 года в фондах всего хранилось около 500 тыс. единиц хранения (основной и вспомогательный фонд), из них 300 тыс. – это весь основной фонд.

"Следовательно враг фактически готовит документы на вывоз большинства экспонатов музея", - констатируют в ЦНС.

Напомним, в ноябре 2022 года оккупанты вывезли все фонды Каховского исторического музея во временно оккупированный Крым.

Известно, что российские войска перед бегством из Херсона украли из областной универсальной научной библиотеки имени Гончара ценные дореволюционные фонды. Оккупанты также похитили все художественные ценности, мебель и оборудование из Херсонского областного музея имени Шовкуненко.

За время оккупации части Херсонской области российские захватчики успели увезти 15 тысяч экспонатов из музеев.

Кроме того, еще в 2022 году захватчики похитили из Мелитопольского краеведческого музея скифское золото и другие историко-культурные ценности.