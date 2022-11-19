Окупанти викрали близько 15 тисяч музейних експонатів з Херсонської області

За час окупації частини херсонської області російські загарбники встигли вивезти 15 тисяч експонатів із музеїв. Про це повідомила постійний представник Президента України в АР Крим Таміла Ташева.

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"З 31 жовтня до 3 листопада завантажували в фури та вивозили з краєзнавчого та художнього музеїв до окупованого Криму твори мистецтва та оргтехніку. Старовинні предмети перевозили неналежним чином, просто замотавши в ганчір'я", — зазначила Ташева.

Відомо, що з 12 травня військові РФ проводили обшуки у помешканців місцевих краєзнавців, колекціонерів і магазинів антикваріату. Окупанти забрали все, що можна віднести до культури, або історичної спадщини.

"А від музейників вимагали списки цінних експонатів та осіб для евакуації, зокрема працівників музеїв із сім’ями", — додала Ташева.

Наразі росіяни продовжують красти музейні експонати, перевагу надають тим, що мають більшу матеріальну цінність. Представник Президента України в АР Крим звернула увагу, що росіяни перевозять музейні експонати неналежним чином — просто завантажують все в вантажівки, не хвилюючись про збереження об'єктів.

Відомо, що російські війська перед втечею з Херсона викрали з обласної універсальної наукової бібліотеки імені Гончара цінні дореволюційні фонди. Окупанти також викрали всі художні цінності, меблі та обладнання з Херсонського обласного музею імені Шовкуненка.

Крім того, ще в травні загарбники викрали з Мелітопольського краєзнавчого музею скіфське золото та інші історико-культурні цінності.