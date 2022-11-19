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Оккупанты похитили около 15 тысяч музейных экспонатов из Херсонской области
За время оккупации части Херсонской области российские захватчики успели вывезти 15 тысяч экспонатов из музеев. Об этом сообщила постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.
"С 31 октября по 3 ноября загружали в фуры и вывозили из краеведческого и художественного музеев в оккупированный Крым произведения искусства и оргтехнику. Старинные предметы перевозили ненадлежащим образом, просто замотав в тряпки", — отметила Ташева.
Известно, что с 12 мая военные РФ проводили обыски у жителей местных краеведов, коллекционеров и магазинов антиквариата. оккупанты забрали все, что можно отнести к культуре, или историческому наследию.
"А музейщиков требовали списки ценных экспонатов и лиц для эвакуации, в том числе работников музеев с семьями", — добавила Ташева.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сейчас россияне продолжают воровать музейные экспонаты, предпочтение отдают тем, что имеют большую материальную ценность. Представитель Президента Украины в АР Крым обратила внимание, что россияне перевозят музейные экспонаты ненадлежащим образом — просто загружают все в грузовики, не беспокоясь о сохранении объектов.
Известно, что российские войска перед бегством из Херсона украли из областной универсальной научной библиотеки имени Гончара ценные дореволюционные фонды. Оккупанты также похитили все художественные ценности, мебель и оборудование из Херсонского областного музея имени Шовкуненко.
Кроме того, еще в мае захватчики украли из Мелитопольского краеведческого музея скифское золото и другие историко-культурные ценности.