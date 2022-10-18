Ученые просят спасти столичный музей естествознания и его экспозицию после обстрела 10 октября

Киевские ученые обратились к общественности с просьбой помочь с ремонтом Национального научно-естественного музея, пострадавшего после обстрела оккупантов 10 октября. Об этом говорится в заявлении музея.

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Заместитель директора по научной и музейной работе Оксана Червоненко рассказала, что от мощных взрывов пострадало сооружение музея, построенное в 1911 году.

"Взрывной волной повредило фасад, побило стеклянные стеллажи, на которых размещены экспонаты и выбило исторические окна высотой в 2,5 метра с оригинальными рамами и стеклом на трех этажах музея", — отметила Червоненко.

Она обратила внимание, что стеллажи необходимо заменить для сохранения уникальной для Европы экспозиции, оказавшейся почти под открытым небом в дождливую осень. Оценка всего нанесенного ущерба еще продолжается, но сейчас ориентир стоимости замены окон составляет около 1,5 млн грн.

Если деньги не собрать немедленно, то Украина может потерять уникальные музейные экспонаты. В частности, в музее представлены образцы пропавших и уникальных животных: акулы, единственного в мире сооружения скелета мамонта, спиртовых фигур и другие. Возраст некоторых коллекций музея составляет около 200 лет.

Их невозможно было вывезти из музея в безопасное место из-за физических габаритов, хрупкости и других ограничений.

"Экспонаты не пострадали непосредственно от взрывов, но им через выбитые окна угрожает влажность. Естественные предметы — натуралии — очень специфическое культурное достояние. Влага приводит к образованию грибка и плесени, которые полностью разрушат объект. Это может привести к необратимым процессам. У нас много эксклюзивных коллекций еще с XVIII века, уникальных для Европы и мира, и мы не можем допустить их потери. Поэтому нужно реагировать очень быстро, чтобы заслонить и заменить разбитые окна", - добавили научные сотрудники музея.

По состоянию на начало октября ЮНЕСКО подтвердило повреждение в результате российской агрессии 199 исторических объектов в 12 регионах Украины. По подсчетам Культурного агентства ООН , среди них 84 церкви и другие религиозные объекты, 37 зданий исторического значения, 37 зданий для культурной деятельности, 18 памятников, 13 музеев и 10 библиотек.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины официально представило платформу проекта "Сохраните украинскую культуру". Его основная задача – сбор средств на восстановление разрушенного россиянами культурного наследия Украины.