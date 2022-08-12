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Россияне уничтожили в Украине около 100 библиотек
В результате российской агрессии, в Украине разрушены около 100 библиотек, а в уцелевших на оккупированных территории россияне уничтожают украиноязычные книги. Об этом сообщил первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев во время брифига в пятницу, 12 августа.
"Это отличительная черта России – уничтожить родной язык, насадить свои правила жизни. Больше всего пострадали библиотеки в Донецкой, Киевской, Николаевской и Харьковской областях. 101 библиотека потеряла значительную часть своих фондов, а в 21 библиотеке не сохранился ни один документ", - резюмировал Карандеев.
С апреля месяца количество уничтожения объектов культурной инфраструктуры Украины возросло в 5 раз — убытки понесли 836 объектов культурной инфраструктуры, без учета памятников культурного наследия.
Несмотря на это, книгопечатание в Украине развивается. Почти три четверти украинских книгоиздателей возобновили полноценную работу в июле.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Минкульт работает над изъятием пропагандистской русской литературы из украинских библиотечных фондов. Изъятые книги будут идти на переработку для украинских издателей. В то же время, один из нардепов посоветовался с методистами и учителями зарубежной литературы и составил перечень русских произведений, которые нужно изъять из школьной программы.