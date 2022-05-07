На макулатуру: вилучені з бібліотек російські книги підуть на переробку для наших видавців

Вилучені з українських бібліотечних фондів пропагандистські російські книги можуть піти на макулатуру, заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, оскільки в Україні є проблеми з папером, уся та макулатура може бути перероблена на сировину для вітчизняних книговидавців.

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Ще 5 травня Мінкульт заявив, що працює над вилученням пропагандистської російської літератури з українських бібліотечних фондів, щоб замінити її на якісну україномовну літературу та книги українських видавництв. Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російську літературу буде вилучено з українських бібліотечних фондів.

Вилучення відбуватиметься на основі відповідних методичних рекомендацій, які напрацювала та схвалила Рада з розвитку бібліотечної справи при Мінкульті, до якої входять провідні спеціалісти бібліотечної справи з усіх регіонів України. Так, у першочерговому порядку потребують вилучення з бібліотек видання, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України.