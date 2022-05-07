На макулатуру: изъятые из библиотек русские книги пойдут на переработку для наших издателей

Изъятые из украинских библиотечных фондов пропагандистские российские книги могут пойти на макулатуру, заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, поскольку в Украине есть проблемы с бумагой, вся макулатура может быть переработана на сырье для отечественных книгоиздателей.

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Еще 5 мая Минкульт заявил, что работает над изъятием пропагандистской русской литературы из украинских библиотечных фондов, чтобы заменить ее качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств. Министерство определило четкие критерии, по которым российская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов.

Изъятие будет происходить на основе соответствующих методических рекомендаций, наработанных и одобренных Советом по развитию библиотечного дела при Минкульте, в который входят ведущие специалисты библиотечного дела из всех регионов Украины. Так, в первоочередном порядке нуждаются в изъятии из библиотек издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.