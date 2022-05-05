З українських бібліотек зникнуть російські пропагандистські книги: Мінкульт назвав критерії

Міністерство культури та інформаційної політики повідомляє, що працює над вилученням пропагандистської російської літератури з українських бібліотечних фондів. Як йдеться у повідомленні відомства, воно має намір замінити її на якісну україномовну літературу та книги українських видавництв.

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Зазначається, що це відбуватиметься на основі відповідних методичних рекомендацій, які напрацювала та схвалила Рада з розвитку бібліотечної справи при Мінкульті, до якої входять провідні спеціалісти бібліотечної справи з усіх регіонів України.

"Пропаганда — це небезпечна зброя. Сьогодні російська брехня отруює все навкруги. Маємо всіма способами боротись із цим явищем. Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів. Ми підходимо до цього питання ретельно і виважено. Сподіваємось, що все це позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва", — зазначила заступник міністра Лариса Петасюк.

Так, у першочерговому порядку потребують вилучення з бібліотек видання, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права та свободи людини.

Крім того, критеріями визначено пропаганду війни, насильницького повалення конституційного ладу або порушення територіальної цілісності України; виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, у тому числі шляхом її подання як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни; заперечення тимчасової окупації частини території України.

Будуть прибрані і книги, що глорифікують осіб, які здійснюють агресію РФ проти України, представників збройних формувань РФ, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Росією, а також представників підконтрольних РФ структур, функціонально відповідальних за управління окупованими територіями, а також книги, що згадують їх як "повстанців", "ополченців" чи "ввічливих людей".

Крім цього, такі заходи вживуть стосовно книг видавництв, а також авторів, проти яких Україна запровадила санкції, та/або авторів, які публічно підтримали російську агресію.

Бібліотекам також рекомендується створити дорадчі органи, зокрема, давати рекомендації щодо актуалізації своїх фондів в умовах збройної агресії проти України з боку РФ.