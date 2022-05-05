Из украинских библиотек пропадут российские пропагандистские книги: Минкульт назвал критерии

Министерство культуры и информационной политики сообщает, что работает над исключением пропагандистской российской литературы из украинских библиотечных фондов. Как говорится в сообщении ведомства, оно намерено заменить ее качественной украиноязычной литературой и книгами украинских издательств.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Отмечается, что это будет происходить на основе соответствующих методических рекомендаций, которые наработал и одобрил Совет по развитию библиотечного дела при Минкульте, в который входят ведущие специалисты библиотечного дела из всех регионов Украины.

"Пропаганда – это опасное оружие. Сегодня российская ложь отравляет все вокруг. Мы должны всеми способами бороться с этим явлением. Министерство определило четкие критерии, по которым российская литература будет изъята из украинских библиотечных фондов. Мы подходим к этому вопросу тщательно и взвешенно. Надеемся, что все это положительно отразится на развитии украинского книгоиздательства", — отметила заместитель министра Лариса Петасюк.

Так, в первоочередном порядке требуют изъятия из библиотек изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

Кроме того, критериями определены пропаганда войны, насильственного свержения конституционного строя или нарушения территориальной целостности Украины; оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, в том числе путем представления ее как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны; отрицание временной оккупации части территории Украины.

Будут убраны и книги, героизирующие лиц, осуществлявших агрессию РФ против Украины, представителей вооруженных формирований РФ, иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Россией, а также представителей подконтрольных РФ структур, функционально ответственных за управление оккупированными территориями, а также упоминающие их в качестве "повстанцев", "ополченцев" или "вежливых людей".

Помимо этого такие меры примут в отношении книг издательств, а также авторов, против которых Украина ввела санкции, и/или авторов, публично поддержавших российскую агрессию.

Библиотекам также рекомендуется создать совещательные органы, в частности, давать рекомендации по актуализации своих фондов в условиях вооруженной агрессии против Украины со стороны РФ.