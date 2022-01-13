"Воспитывают имперское мышление": Украина запретила еще три детские книги из РФ — теперь со стихами о транспорте

Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал в разрешении украинскому импортеру на ввоз с территории России для распространения в Украине еще трех наименований детских книг, в которых была обнаружена пропаганда государства-агрессора.

Как говорится в сообщении регулятора, отказ дан на основании выводов экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции на предмет отнесения ее к запрещенной в Украине.

Речь в данном случае идет о детских книгах издательского дома "Проф-Пресс": "Стихи про машины малышам", "Транспорт" и "Тесты для малышей (2–3 года)".

В Госкомтелерадио отмечают, что они рассчитаны на самых маленьких читателей и, "соответственно", имеют большое количество иллюстраций, в которых используется символика государства-агрессора, его силовых и военных структур, а также символика коммунистического режима.

"По мнению экспертов, эти книги — яркий пример российской пропаганды, которая ставит своей целью милитаризацию сознания детей, воспитание имперского мышления, лояльного и даже одобрительного отношения к войнам и конфликтам, которые разрешает Россия против других стран мира", — заявили в ведомстве.

Напомним, что в начале января регулятор также запретил ввоз нескольких книг этого же издания, проиллюстрированных "изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора".

В комитете также указывают, что с 2017 года выдало уже 38,4 тысячи разрешений на ввоз в Украину издательской продукции, 5061 отказ в разрешении, а также аннулировало 2227 выданных разрешений.

В частности, предоставлено уже 350 отказов в разрешении на ввоз из России 1,74 млн экземпляров изданий, которые регулятор расценит как пропагандистские и антиукраинские. В частности, в 2021 году таких отказов было предоставлено 73.

Остальные же 4711 отказов предоставлены из-за представления неполного пакета документов или выявления в поданных документах недостоверных сведений.

Кроме того, во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны от 19 марта 2019 года о применении санкций Госкомтелерадио приостановило на три года выдачу разрешений на ввоз книг российских издательств, "выпускающих печатную продукцию антиукраинского содержания", и остановило на этот срок действие 11,9 тысячи выданных ранее разрешений на ввоз из РФ почти 30 млн экземпляров изданий.