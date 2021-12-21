КСУ признал конституционным запрет на трансляцию в Украине российских фильмов

Большая палата Конституционного суда на заседании 21 декабря признала соответствующим Конституции запрет трансляции в Украине созданных с 2014 года фильмов российского производства и ряд других норм законодательства по этому вопросу. Об этом говорится в сообщении КС.

В частности, суд признал конституционным норму из статьи 6 закона о телевидении и радиовещании, которая запрещает трансляцию в Украине телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, оправдывающих или признающих правомерной оккупацию территории Украины.

Также КС признал соответствие Основному закону ряд положений из статей 15 и 15-1 закона о кинематографии, в том числе возможность аннулирования прокатного удостоверения для фильма, если хотя бы один из его участников оказался внесен в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Признана конституционным и норма о том, что такой перечень составляет, публикует на своем сайте и актуализирует Министерство культуры и информационной политики на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины и Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Соответствует Конституции, согласно решению КС, и запрет на телетрансляцию фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, а также всех фильмов такого производства, созданных и/или впервые показанных после 1 января 2014 года.

Отметим, что Государственное агентство по вопросам кино, как сообщало агентство "Интерфакс-Украина", не запретило ни одного российского фильма, разрешив при этом показ лишь одного ("Обратная связь").

В 2018 году Госкино запретило три российских сериала и предоставило разрешение на прокат трех российских фильмов, а в 2019 году запретило пять фильмов, из которых два российских, а в одном снимался Владимир Зеленский, который был избран президентом Украины.

Закон о запрете всех новых (с 2014 года) российских фильмов Верховная Рада приняла еще 29 марта 2016 года, а в апреле его подписал тогдашний президент Петр Порошенко. В том же году появился список из более чем полтысячи фильмов, оказавшихся в Украине под запретом.

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