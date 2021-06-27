Киркоров изчез из списка лиц, угрожающих нацбезопастности Украины

Популярный российский певец Филипп Киркоров больше не значится в списке лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, хотя ранее там был.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

В частности, по состоянию на 27 июня фамилии Киркорова больше нет в этом "черном" списке.

При этом еще по состоянию на 24 июня — он там был.

Более того, Киркорова внесли в этот список 23 июня 2021 года и он там находился всего 2 дня. Уже 25 июня список обновили, и фамилию одиозного российского певца убрали.

Сейчас в "черном" списке Украины всего находится 200 человек.

В основном это — российские деятели культуры: Сергей Безруков, Михаил Боярский, Александр Буйнов, Олег Газманов, Лариса Долина, Лев Лещенко, Никита Михалков, Иван Охлобыстин, Стас Пьеха, Михаил Пореченков, Александр Розенбаум, Дмитрий Харатьян, Леонид Ярмольник и другие.

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Среди них — и Иосиф Кобзон, который умер 30 августа 2018 года.

К тому же, в списке числятся и известные мировые деятели, которые поддержали аннексию Россией украинского Крыма. В частности: Жерар Депардье, Микеле Плачидо, Стивен Сигал, Фред Дерст, Рой Джонс (младший).

Напомним, законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" внесены изменения в закон "О кинематографии", которым предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Известно, что Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкульт на основании обращений СНБО, СБУ, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

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Напомним, 11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики (МКИП) поступило письмо Службы безопасности Украины о включении российского певца Филиппа Киркорова в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

22 июня соответствующим приказом министерства Киркоров был включен в этот список.

Ранее группа народных депутатов предлагала Верховной Раде создать реестр лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность на территории государства-агрессора или на временно оккупированной территории Украины.

В ноябре 2017 года был принят закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора".