Общество 30 минут назад

В Украине Филиппа Киркорова признали угрозой для национальной безопасности

Российский исполнитель включен в "черный список" 22 июня

Филипп Киркоров. Фото: Depositphotos Филипп Киркоров. Фото: Depositphotos
Филипп Киркоров. Фото: Depositphotos

11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики (МКИП) поступило письмо Службы безопасности Украины о включении российского певца Филиппа Киркорова в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

Как сообщает пресс-служба МКИП, 22 июня соответствующим приказом министерства Киркоров был включен в этот список.

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Эта процедура, по информации Минкульта, осуществляется автоматически, так как согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено.

В соответствии со статьей 15 Закона Украины "О кинематографии", МКИП вносит изменения в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, на основании обращений СНБО, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Сведения в перечне, которые обнародует Минкульт, своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике "ООС" в подрубрике "Информация".

Напомним, в марте 2018 года Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины внесло в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, российских музыкантов Александра Минькова (Александр Маршал), Алексея Долматова (Guf), Викторию Цыганову, Александра Буйнова и Ларису Долину, а также актеров Александра Баширова и Алису Фрейндлих.

Ранее группа народных депутатов предлагала Верховной Раде создать реестр лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность на территории государства-агрессора или на временно оккупированной территории Украины. 

В ноябре 2017 года был принят закон "О внесении изменений в Закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора".

Источник фото: Depositphotos.

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