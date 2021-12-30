В Украину запретили ввозить пять детских книг, восхваляющих российских силовиков

Госкомитет телевидения и радиовещания на основании выводов своего экспертного совета отказал в выдаче разрешений на ввоз пяти детских книг, поскольку в них нашли российскую пропаганду.

Как говорится в сообщении регулятора, детские книги российского издательства "Издательский дом "Проф-Пресс" с нейтральными названиями "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии" и "Знаменитые животные", которые импортер намеревался распространять в Украине, были проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора.

В свою очередь, в книге "365 сказок и стихов на каждый день" Госкомтелерадио нашло стихотворение, воспевающее российскую армию, которая всех "защищает и спасает человечество".

"В книге "Удивительные факты" Людмилы Соколовой отдельная глава посвящена "великой императрице" Екатерине II. Наибольшими ее заслугами автор называет увеличение российской армии, развязывание войн, захват чужих территорий. Эти составляющие, говорится в детской книге, сделали Россию "могущественнейшим государством в мире", - сказано также в сообщении.

Эксперты заключили, что эти издания содержат пропаганду страны-агрессора и ее имперских геополитических доктрин, чем нарушают статьи 28 и 28-1 закона об издательском деле. Их отнесли к издательской продукции, не разрешенной к распространению в Украине.

В целом же в течение 2021 года Госкомтелерадио поступило 7196 заявлений о предоставлении разрешений на ввоз издательской продукции из РФ. 6442 разрешения регулятор выдал, а в 754 случаях отказал.

В частности, на основании негативных выводов экспертного совета о подпадании книг под критерии запрета в Украине выдано 73 отказа в выдаче разрешений на ввоз 367,5 тысячи экземпляров изданий, посчитанных пропагандистскими. Еще 681 отказ был предоставлен из-за представления неполного пакета документов или выявления в них недостоверных сведений.

Кроме того, на основании заявлений субъектов хозяйствования Госкомтелерадио приказом от 5 марта аннулировано 2226 разрешений на ввоз издательской продукции из России.