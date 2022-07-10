В Одессе суд обязал мужчину прочитать книги о советском терроре за пост в поддержку оккупантов

Приморский районный суд Одессы обязал работника зоопарка прочитать сочинения украинских писателей о сталинском терроре за его пост в поддержку "Новороссии". Об этом говорится в решении суда.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно ему, подсудимый находясь на рабочем месте в Одесском зоопарке зашел с телефона в свой аккаунт с соцсети "Одноклассники" и написал пост.

"Одесса вставай! Давайте свергнем гидру киевской нацистской власти наркоманов!.. Одесса это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни на благо нашего освобождения! Русский солдат - Одесса ждет и молится за тебя", — говорилось в после.

Мужчина также проиллюстрировал сообщение картой Украины на которой Крым, а также Одесская, Николаевская, Херсонская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Днепропетровская области были изображены как так называемая "Новороссия".

За это мужчину приговорили на пять лет лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. Также подсудимого суд обязал прочитать Ивана Багряного "Тигроловы", Василия Барки "Желтый князь" и Уласа Самчука "Мария".

Напомним, российский самолет стратегической авиации Ту-22 1 июля, в 01:00 запустил три ракеты Х-22 по многоэтажному дому и базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

В результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома. Также частично разрушены трехэтажное и четырехэтажное здания базы отдыха.