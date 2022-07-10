В Одесі суд зобов'язав чоловіка прочитати книги про радянський терор за пост на підтримку окупантів

Приморський районний суд Одеси зобов'язав працівника зоопарку прочитати твори українських письменників про сталінський терор за його посаду на підтримку "Новоросії". Про це йдеться у рішенні суду.

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Згідно з ним, підсудний, перебуваючи на робочому місці в Одеському зоопарку, зайшов з телефону в свій аккаунт із соцмережі "Однокласники" і написав пост.

"Одеса вставай! Давайте скинемо гідру київської нацистської влади наркоманів!.. Одеса це Новоросія! Давайте всі разом подякуємо нашим солдатам, які віддають свої життя на благо нашого визволення! Російський солдат - Одеса чекає і молиться за тебе", - йшлося у після.

Чоловік також проілюстрував повідомлення картою України, на якій Крим, а також Одеська, Миколаївська, Херсонська, Донецька, Луганська, Запорізька та Дніпропетровська області були зображені як так звана "Новоросія".

За це чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі з трирічним випробувальним терміном. Також підсудного суд зобов'язав прочитати Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія".

Нагадаємо, російський літак стратегічної авіації Ту-22 1 липня о 01:00. запустив три ракети Х-22 по багатоповерховому будинку та базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Внаслідок ракетного удару сталася часткова руйнація дев'ятиповерхового житлового будинку. Також частково зруйновано триповерхову та чотириповерхову будівлі бази відпочинку.