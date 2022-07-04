Майже три чверті українських книговидавців відновили повноцінну роботу - опитування

191 українське видавництво з 258 опитаних (74%) наразі може може працювати повноцінно, свідчать результати дослідження Українського інтитуту книги. При цьому з 300 видавництв, яких хотіли опитати в УІК, із 42 видавцями вийти на зв'язок не вдалося.

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28 респондентів (11%) заявили, що на сьогодні не можуть здійснювати свою роботу з різних причин, натомість частково, за окремими напрямками діяльності, свою роботу можуть здійснювати 39 (15%). Зокрема, це редакційна, перекладна діяльність, створення макетів, робота з авторами, робота верстальників, інформаційні проєкти чи лише реалізація книг.

У безпеці перебувають працівники 228, або 88,4% видавництв, інші ж досі не виїхали із зони бойових дій або перебувають на фронті.

225 (87%) опитаних видавців на сьогодні зберегли свої видавничі потужності, дев'ять (3,5%) втратили їх повністю, 12 - наполовину, а ще 12 не мають інформації про збереженість своїх потужностей.

Не всім видавцям вдалося зберегти макети своїх видань, архіви та інші об'єкти авторського права на додаткових ресурсах. Такої допомоги досі потребують дев'ять з опитаних видавців, серед яких є представники великих українських видавництв.

Ще 18 (майже 7%) не мають інформації про збереженість цінної інформації на електронних ресурсах. Решта опитаних видавців, а саме 231, повідомили, що власними силами зберегли макети видань, архіви та інші об’єкти авторського права.

Нагадаємо також, що два місяці тому УІК вже проводив аналогічне опитування, але тоді опитав значно менше книговидавців - 188. Натомість тодішні результати кардинально відрізнялися від нинішніх. Зокрема, лише 32% видавництв заявили, що можуть працювати повноцінно.