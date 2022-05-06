Менее трети украинских книгоиздателей могут полноценно работать во время войны — опрос

Лишь 32% украинских книгоиздателей сегодня могут осуществлять свою деятельность. Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом книги среди 188 отечественных издателей, таковых оказалось 61.

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Не могут же работать 73, или 39%, а частично могут работать только 54 издателя (29%). Последние, в частности, могут выполнять редактуру, переводы, создавать макеты, работать с авторами, верстальщиками, заниматься информационными проектами или продажей книг.

Как указывают в госучреждении, на возможность украинских издателей работать влияет несколько факторов, среди которых уровень сохранности производственных мощностей. Так, 33 издательства (18%) сообщили, что потеряли свои производственные мощности. Частично они сохранились в 12 издательствах (6%), а 131 издательство (71%) имеет полностью сохраненные производственные мощности. Еще 12 просто не располагают информацией о сохранности своего производства.

Кроме того, на возможность продолжать деятельность издателей влияет и сохранность макетов книг, с которыми они работают. Подавляющее большинство (159, или 85%) опрошенных говорят, что собственными силами смогли сохранить макеты, архивы и другие объекты авторского права.

19 издателей (10%) на момент опроса не могли оценить состояние хранения информации на электронных ресурсах, а еще 10 издательств нуждаются в помощи в сохранении макетов на дополнительных ресурсах.

Также УИК выяснил, что 152 издательства (81%) находятся в относительной безопасности, а вот 36 (19%) в опасности разной степени, в том числе в зоне ведения боевых действий.

Более 62% опрошенных издателей сообщили, что нуждаются в разном виде помощи: от финансовой на покрытие расходов (32 издательства) до поддержки зарубежных партнеров (24) и грантовой поддержки для возобновления деятельности или ее продления (61). Совершенно не нуждается в помощи 71 издательство, или 38% участников рынка.

"В условиях отсутствия финансирования отрасли книгоиздания во время войны все издатели оказались в затруднительной ситуации, особенно на оккупированных территориях и территориях, где ведутся активные боевые действия", — отметила начальница отдела поддержки библиотек и книгоиздания УИК и координатор опроса Татьяна Попова.

В частности, многие книги печатались в Харьковской области, где были сосредоточены многочисленные типографские производственные мощности, ставшие одними из первых жертв вражеских обстрелов.

По ее словам, еще один серьезный вызов, который встал тем издателями, которые на сегодняшний день могут осуществлять производственную деятельность, это дефицит и значительное подорожание бумаги, а также продажи изданных книг.

В УИК отмечают, что, учитывая осложненную связь с определенными издателями, он продолжит опрос и на момент окончания войны планирует обновить информацию по отрасли для более точного формирования инструментов и механизмов возобновления деятельности украинских издательств и возобновления финансирования закупок книжных изданий для пополнения библиотечных фондов.