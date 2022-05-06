Менше третини українських книговидавців можуть повноцінно працювати під час війни — опитування

Лише 32% українських книговидавців на сьогодні можуть здійснювати свою діяльність. Як свідчать результати опитування, проведеного Українським інститутом книги серед 188 вітчизняних видавців, таких виявилося 61.

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Не можуть же працювати 73, або 39%, а частково можуть працювати лише 54 видавці (29%). Останні, зокрема можуть виконувати редакційну, перекладну діяльність, створювати макети, працювати з авторами, верстальниками, займатися інформаційними проєктами чи продажем книжок.

Як вказують у держустанові, на можливість українських видавців працювати впливає кілька факторів, серед яких рівень збереженості виробничих потужностей. Так, 33 видавництва (18%) повідомили, що втратили свої виробничі потужності. Частково вони збереглися у 12 видавництв (6%), а 131 видавництво (71%) має повністю збережені виробничі потужності. Ще 12 просто не мають інформації про збереженість свого виробництва.

Крім того, на можливість продовжувати діяльність видавців впливає і збереження макетів книжок, з якими вони працюють. Переважна більшість (159, або 85%) опитаних кажуть, що власними силами змогли зберегти макети, архіви та інші об'єкти авторського права.

Натомість 19 видавців (10%) на момент опитування не могли оцінити стан збереження інформації на електронних ресурсах, а ще 10 видавництв потребують допомоги в збереженні макетів на додаткових ресурсах.

Також УІК з'ясував, що 152 видавництва (81%) перебувають наразі у відносній безпеці, а от 36 (19%) — у небезпеці різного ступеня, зокрема в зоні ведення бойових дій.

Більш ніж 62% опитаних видавців повідомили, що потребують різного виду допомоги: від фінансової на покриття витрат (32 видавництва) до підтримки закордонних партнерів (24) та грантової підтримки для відновлення діяльності або її продовження (61). Зовсім не потребують допомоги 71 видавництво, або 38% учасників ринку.

"В умовах відсутності фінансування галузі книговидання під час війни усі видавці опинилися в скрутній ситуації, особливо на окупованих територіях та на територіях, де ведуться активні бойові дії", — зазначила начальниця відділу підтримки бібліотек та книговидання УІК і координаторка опитування Тетяна Попова.

Зокрема, багато книжок друкувалося на Харківщині, де було зосереджені численні типографські виробничі потужності, які стали одними з перших жертв ворожих обстрілів.

За її словами, ще один серйозний виклик, що постав перед тими видавцями, які на сьогодні можуть здійснювати виробничу діяльність, це дефіцит і значне подорожчання паперу, а також продажі виданих книжок.

В УІК зазначають, що з огляду на ускладнений зв'язок з певними видавцями він продовжить опитування, і на момент закінчення війни планує оновити інформацію по галузі для більш точного формування інструментів та механізмів відновлення діяльності українських видавництв та відновлення фінансування закупівлі книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів.