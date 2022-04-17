"Достоєвського якщо і читатимуть, то під ковдрою". Як зміниться український книжковий ринок і що читатимуть українці після перемоги

До війни російська книга кількісно займала 25-30% українського ринку, тому з її зникненням жодної катастрофи не буде. Орієнтовно за 6-12 місяців українці вже не зможуть побачити російської книги ні на полицях книгарень, ні в інтернет-магазинах.

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Ще на початку березня Держкомтелерадіо прийняло рішення зупинити видачу та дію дозволів на ввезення в Україну видавничої продукції з території РФ як держави-агресора. У відомстві такий крок пояснили, зокрема, прагненням не допустити культурного та інформаційного впливу Росії на суспільні настрої українців.

Видавнича сфера – та з небагатьох, де про згадані впливи на свідомість громадян йдеться так само, як і про гроші. Обмеження на ввезення книг з Росії почали діяти ще у 2016 році, але тоді це стосувалося тільки літератури з антиукраїнським змістом і ряду бюрократичних моментів. Перевірку здійснювала експертна рада при Держкомтелерадіо.

Зараз же мова йде про абсолютне ембарго. Довідково: лише з 2016-го по 2020 рік включно Держкомтелерадіо видало майже 4,3 тис. відмов на ввезення російських книг, 274 з яких стосувалися саме змісту літератури. Всі інші заборони відомство накладало через неповний пакет документів на імпорт продукції.

Сьогодні ж – внаслідок повномасштабної війни – російська книга з українського ринку тікає остаточно, тому перед вітчизняним книговиданням постало завдання залатати утворену "діру" як в асортименті, так і в кількісному вимірі. Втім, книговидавці наразі зустрілись із ще однією проблемою – попит на книги на тлі кризи впав.

Як стверджує у коментарі Delo.ua власник мережі "Буква" і видавництва "КМ-Букс" Ярослав Маринович, російська книга до війни займала 25-30% українського ринку, тому з її зникненням жодної катастрофи не буде. На його думку, за пів року рік українці вже не зможуть побачити російської книги ані на полицях книгарень, ані в інтернет-магазинах.

У мережі Yakaboo, наприклад, нас також запевнили, що з російською книгою покінчили назавжди.

“Ми вже не працюємо з російською книгою. Можливо, деякі з них помилково з'являлися на сайті, але ми зараз максимально все доопрацювали. Ще на початку війни ми робили заяву, що припиняємо співпрацювати з російською літературою назавжди”, – повідомляє нам PR-менеджер мережі Анастасія Шуляк.

Як додає СЕО Yakaboo Іван Богдан, потреба в українських книжках зараз велика, особливо на заході України та за кордоном – там, куди довелось виїхати нашим співвітчизникам через війну. Крім того, інтерес у світі до України та української культури зростає на очах. І – до книжок буде теж.

"Ми вже звернулись до видавців та авторів з тим, що готові допомогти їм у виданні та розповсюджені як паперових, так і електронних книжок, вийти разом на зовнішні ринки, зберегти та розвинути внутрішній. На все це, звісно, потрібно фінансування, тому ми також намагаємось отримати грантову допомогу для підтримки українських видавців та авторів" – відповів він.

У свою чергу генеральний директор видавництво "Фоліо" Олександр Красовицький у коментарі Delo.ua відмітив, що український ринок виграє ще й в іншому сенсі.

“Раніше наші видавці, плануючи випуск книги, орієнтувались на наявність російського перекладу. І почасти витримати конкуренцію було складно, оскільки російська книга була дешевшою. Насамперед – завдяки державним дотаціям видавцям в РФ. Тепер же наші видавці будуть орієнтуватися в асортименті лише на український ринок”, – стверджує Красовицький.

Що купуватимуть і що читатимуть

Попит на книги сьогодні справді стрімко обвалився з відомих причин. Ринок впав в десятки разів. Показово, що на Rozetka продаж літератури взагалі скоротився у 200 разів. Обвалилися, звісно, продажі книг і в таких відомих інтернет-магазинах як "Буква" і Yakaboo.

Втім, якщо брати структуру попиту, який опісля війни ще нескоро відновить позиції, то, переконаний Маринович, українці насамперед надаватимуть перевагу купівлі саме дитячих книжок. Об'єм їхніх продажів, згідно з прогнозами експерта, займе протягом 6-12 місяців близько 50%, хоча зараз займає третину. Дорослі відмовлятимуть собі заради дітей.

"Що ж стосується літератури про війну, пропозиція якої – з огляду на сьогоднішні події – збільшиться, то я не думаю, що попит на неї зросте. Так, ці книги будуть по-своєму актуальними, але навряд українці, які спостерігають за війною в реальному житті і через екрани, захочуть читати про це все і в книжках", – каже Маринович.

На його думку, якщо брати книжки для дорослих, то попит на фікшен (романи, повісті, поезію і т.д.) з усією вірогідністю буде найменшим, але на нон-фікшен, навпаки, зросте. Мається на увазі психологічна література: війна кинула населення у глибокий стрес, тому люди намагатимуться за допомогою таких книг знайти спосіб, як цю напругу зняти.

Фіктивним російським компаніям також доведеться покласти кінець

Як пояснює Маринович, одна справа накласти ембарго на ввезення російських книг з РФ, а інша – покласти край російським компаніям в Україні, зареєстрованим на фіктивних засновників, які друкують російські книжки і прикриваються українськими юрособами. Це – санкційні видавництва. І проблема у тому, що в останні роки вони почали стрімко зростати.

"Наш ринок закритий щодо російської книги стосовно дистрибуції, але питання філій, які залишаються, належить вирішувати. Тим паче прикро, що саме таким компаніям надавали державні дотації. Хоча про те, що це російські філії з підставними особами, знали і в Кабміні, і в Інституті книги", – розповідає Маринович.

Щодо державних дотацій, вважає голова "КМ-Букс", то без них вітчизняне книговидання не виживе. Він згадує так звану тисячу Зеленського за вакцинацію, яка дуже позитивно вплинула на український ринок книги, оскільки кошти можна було витрачати тільки на деякі позиції, серед яких – література.

"Книговидання треба буде піднімати за допомогою держави: як через фінансування, так і закриття "лівих" компаній. Якщо держава надаватиме серйозні гранти, програми, ринок відновиться за 3-6 місяців. До війни ринок оцінювали у трохи більше 1 млрд грн. Якщо йтиметься про 1-2 млрд грн на гранти щорічно, це вирішить практично всі проблеми", – каже він.

До речі, стосовно цін. Маринович вважає, що вартість книг опісля війни підніметься, але не критично – орієнтовно на 7-10%. Просто державу очікує інфляція, а відтак – збільшення поліграфічних витрат, здорожчання паперу, підготовки книг і прав на друк.

"Минулого року почала зростати вартість паперу, що призвело до подорожчання книг на 25-30%. Зараз ситуація стабілізувалась, а надалі все буде залежати від інфляції. Що ж до зникнення з полиць російських класиків, то нехай, якщо хочуть, читають Достоєвського під ковдрою. Російській книзі в Україні має прийти кінець", – резюмує Маринович.